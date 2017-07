São Paulo recebe Fluminense em busca de reação no Brasileirão

INCIDENCIAS: 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, partida a se realizada no estádio do Morumbi, em São Paulo (SP), às 16h (de Brasília).

Sem vencer há quatro rodadas no Campeonato Brasileiro, o São Paulo recebe o Fluminense na tarde deste domingo (25), às 16h (de Brasília), no Morumbi, buscando reagir na competição. Por outro lado, o time carioca vem de uma vitória diante do Avaí e busca encostar nos líderes do campeonato.

O Fluminense é o 6º colocado com 14 pontos e pode terminar a rodada no G-4. Já o São Paulo é o 15º colocado com 10 pontos e corre o risco de terminar a rodada na zona do rebaixamento.

Em 2016, o São Paulo venceu os dois jogos contra o Fluminense no Brasileirão, ambos por 2 a 1. Na história da competição, o time paulista venceu mais vezes (28 contra 18 do time carioca).

São Paulo busca reação no Brasileirão

O São Paulo só pensa em vitória para se recuperar no Brasileirão. Ainda sem poder contar com os reforços, o técnico Rogério Ceni relacionou os mesmos jogadores da derrota diante do Atlético-PR por 1 a 0. Destaque na lista dos 23 relacionados para o jovem Brenner, de 17 anos, que ganhará a segunda oportunidade no time principal.

Reação é a palavra-chave no São Paulo. Após perder para o Atlético-PR, o tricolor paulista chegou ao 4º jogo sem vitória e despencou na tabela do Brasileirão. Preocupado, o zagueiro Rodrigo Caio exige uma reação e afirmou que o prazo final é contra o Fluminense.

"Não pode passar de domingo, precisamos vencer de qualquer maneira. A preocupação não é só da torcida, é nossa também. Todo mundo sabe a dificuldade que foi no ano passado (o time também esteve ameaçado em 2016). O jeito é trabalhar. Uma vitória vai nos dar a tranquilidade para trabalhar na semana cheia que teremos pela frente", ressaltou.

Com retorno de lesionados, Flu busca vitória fora de casa para se aproximar dos líderes

Após vencer o Avaí e encerrar o jejum de quatro rodadas sem vitórias, o Fluminense tem pela frente o São Paulo no Morumbi. Porém, para triunfar de novo, precisa superar um desempenho ruim jogando na casa do rival. Na história, foram 49 jogos no estádio e o Flu terminou derrotado em 29 oportunidades (conquistou apenas 8 vitórias, com aproveitamento de 25%).

Para o confronto diante do São Paulo, o técnico Abel Braga recebeu boas notícias. O meia Wendel e o atacante Wellington foram liberados e foram relacionados para a partida. O atacante, porém, vai começar no banco de reservas. Por outro lado, o lateral-esquerdo Mascarenhas deve ser poupado.