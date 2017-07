São Paulo empata com Fluminense e completa cinco jogos sem vencer no Brasileirão

INCIDENCIAS: 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo realizado no estádio do Morumbi, em São Paulo (SP).

O São Paulo continua sem vencer no Campeonato Brasileiro. Na tarde deste domingo (25), empatou por 1 a 1 com o Fluminense e completou cinco jogos sem vitória. Já o tricolor carioca, volta para o Rio de Janeiro com 4 de 6 pontos possíveis após duas rodadas seguidas jogando fora de casa.

Com falha da zaga do Fluminense ainda no começo do primeiro tempo, o São Paulo saiu na frente com gol de Jucilei. Porém, o time carioca buscou o resultado e criou oportunidades para vencer, mas ficou apenas no empate após belo gol de Wendel.

Com o empate, o Fluminense saiu do G-6 mas foi a 15 pontos e segue bem próximo do grupo que garante vaga na Libertadores. Já o São Paulo, foi a 11 pontos e pode terminar a rodada dentro da zona do rebaixamento.

Na próxima rodada, o São Paulo enfrenta o Flamengo, domingo (2), às 16h (de Brasília), no Luso Brasileiro. Já o Fluminense recebe a Chapecoense, segunda-feira (3), às 20h, no Giulite Coutinho. Antes, porém, o tricolor carioca tem compromisso pela Copa Sul-Americana, quinta-feira (29), contra o Universidad Católica (EQU), às 21h45, no Maracanã.

São Paulo se aproveita de falha da defesa do Fluminense e Renan Ribeiro evita empate

Sem vencer há quatro rodadas e precisando se recuperar no Brasileirão, o São Paulo abriu o placar logo aos seis minutos com Jucilei, que aproveitou a falha da zaga do Fluminense após cobrança de falta de Cueva.

Após sofrer o gol ainda no começo do jogo, o Fluminense sentiu o golpe e errou muitos passes. O São Paulo marcava em cima e dominou o meio de campo, o que foi o principal fator dos erros de passes dos cariocas. O ápice dos erros foi uma saída errada do goleiro Júlio César, aos 21 minutos, que foi sair jogando com Lucas e entregou no pé de Thiago Mendes.

Com o passar do tempo, o São Paulo foi diminuindo o ritmo e o Flu começou a dominar a partida. Aos 27 minutos surgiu a primeira grande chance do time carioca na partida. Richarlison, numa das poucas vezes que conseguiu se livrar de Araruna, cruzou na medida para Henrique Dourado, mas o artilheiro do campeonato perdeu o gol na cara de Renan Ribeiro que fez grande defesa.

O Fluminense cresceu na partida após a primeira boa oportunidade e começou a achar espaços pelo lado esquerdo de ataque. Aos 38 minutos, Renan Ribeiro voltou a ser protagonista após defender nova finalização de Henrique Dourado e o chute de Marcos Calazans no rebote, impedindo do Flu conseguir o empate no primeiro tempo.

Wendel marca e Flu consegue empate fora de casa

O Fluminense terminou o primeiro tempo em superioridade e o bom momento tricolor continuou no início do segundo tempo. Logo aos sete minutos, o bom momento foi premiado com belo gol de Wendel, que acertou um chute de rara felicidade em jogada de falta ensaiada.

Wendel foi o autor do gol do Fluminense no Morumbi (Foto: Divulgação/Fluminense FC)

Melhor na partida o Fluminense quase virou a partida aos 12 minutos novamente em chute de fora da área, dessa vez com Gustavo Scarpa, mas Renan Ribeiro fez mais uma grande defesa para salvar o São Paulo.

Após um bom início de jogo nos primeiros 15 minutos, o Fluminense diminuiu o ritmo e o São Paulo começou a ter mais posse de bola e criar mais oportunidades em chute de fora da área. A entrada do jovem Lucas Fernandes deu outra dinâmica ao time e deixou a equipe mais ofensiva.

Lucas Fernandes, em pouco tempo, deu duas finalizações de fora da área e levou perigo. Primeiro, aos 27 minutos, Júlio César defendeu. Depois, aos 30, o chute saiu por cima. O São Paulo continuou pressionando o Fluminense em busca do gol de desempate. Aos 31 minutos, Thiago Mendes chutou da entrada da área, mas Júlio César defendeu. Depois, aos 33, o chute do Denílson saiu pelo lado.

O São Paulo buscou o desempate, arriscou chutes de fora da área, mas no fim das contas não conseguiu furar a defesa do Fluminense, que após a saída de Wendel perdeu força no meio-campo e apenas se fechou até o apito final.