Após mais um tropeço em casa, Rodrigo Caio desabafa: ''Triste por protestos e xingamentos''

Zagueiro em disputa aérea. (Foto: Divulgação/Fluminense FC)

O São Paulo travou um duro duelo com a equipe do Fluminense nessa tarde de domingo (25) no Estádio do Morumbi. O confronto ficou empatado em 1 a 1 e o tricolor paulista segue com o jejum de vitórias no campeonato.

Após a partida o zagueiro Rodrigo Caio comentou a sequência de jogos sem vencer e lamentou a situação: "A gente fica triste, tentou, lutou. A gente precisa se juntar para sair dessa situação. Fico triste pela forma que vem sendo as coisas, cinco partidas sem vencer...", afirmou o jogador.

O zagueiro falou ainda dos protestos e xingamentos da torcida, que pede por novos reforços e que a equipe honre a camisa vitoriosa do São Paulo. "A gente que joga no São Paulo, o Rogério, por toda a experiência que tem, já está acostumado à pressão. Nós, que jogamos em time grande, estamos acostumados às vaias, às críticas. Mas ficamos tristes porque são dois, três, que xingam, criticam. A torcida do São Paulo, mesmo, apoia ", completou o atleta.

Vale ressaltar que o técnico Rogério Ceni terá uma semana para fazer ajustes e treinamentos com elenco são-paulino, visto que a próxima partida é somente no fim de semana seguinte.Em busca de recuperar o caminho da vitória o tricolor vai até o Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro, enfrentar a equipe do Flamengo no próximo Domingo (02), às 16h.