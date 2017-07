Lugano aceita proposta e renova com São Paulo

Titular e capitão nos últimos dois jogos, Lugano ganhou espaço no time (Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC)

Nesta segunda-feira (26), o empresário e o presidente Tricolor Carlos Augusto de Barros e Silva (Leco) confirmaram o acordo que garante a renovação de Lugano até o fim do ano. Após um certo tempo em discussão, a renovação foi fechada verbalmente e o defensor assinará por definitivo o acordo nesta terça-feira (27), quando retorna do Uruguai.

A presença do início no time, no início, foi contestada pelo presidente Leco. Porém, os demais jogadores e os torcedores são-paulinos torciam e apoiavam a renovação do uruguaio desde que foi anunciado que seu contrato estava por se encerrar e, posteriormente, o próprio técnico Rogério Ceni também demonstrou interesse pela renovação.

Lugano chegou a ter dúvidas sobre a renovação por conta da forma como foi sendo levada a negociação, no entanto, aceitou a proposta oferecida pelo tricolor.

Nos últimos dois jogos pelo Brasileirão, (Atlético Paranaense e Fluminense) o zagueiro conquistou a vaga e a faixa de capitão, já que os zagueiros Lucão passa por uma conturbada fase no clube e Maicon está de saída para a Turquia, no Galatasaray. Em ambas as partidas, sempre ovacionado pela torcida, que pedia por sua renovação.

Ídolo no São Paulo e na Seleção Uruguaia, Lugano carrega consigo a conquista da Libertadores de do Campeonato Mundial em 2005, onde atuou junto com seu atual treinador, Rogério Ceni. Com a camisa do Tricolor, o atleta soma 211 jogos.

Ao encerrar suas atividades no clube, o defensor poderá ainda, se quiser, realizar uma festa de despedida com o grupo e os torcedores, sendo parte da renda obtida destinada ao próprio jogador.

Júnior Tavares também tem renovação confirmada

Lateral tem seu contrato renovado por mais quatro anos (Foto: Ricardo Nogueira/Getty Images)

Leco anunciou também a renovação com o lateral Júnior Tavares. O acordo foi anunciando pelo presidente na noite de hoje (26) através de seu twitter. O jogador teve seu contrato renovado até 2021.

Na renovação, o clube tratou de mudar alguns itens: Aumentou o vínculo do atleta para mais duas temporadas, ofereceu aumento salarial, e aumentou o valor da multa rescisória; tudo para garantir a permanência do atleta, já que este estava sendo visado pelo clube Ajax.

Em relação aos direitos econômicos do jogador, o clube do Morumbi possuí 50%. O restante é de posse do clube que revelou o atleta, Grêmio. No entanto, o São Paulo pode adquirir mais 30% em até 3 anos.

Antes de subir para a categoria profissional, Júnior atuava pelo sub-20 em Cotia no ano passado. Visado por Rogério Ceni, em 2017 foi chamado para iniciar suas atividades pelo profissional já na pré-temporada nos Estados Unidos.

Júnior Tavares esteve presente nos 10 jogos disputados pelo Tricolor pelo Campeonato Brasileiro, e das 36 partidas disputadas pelo clube em 2017, o jogador participou de 34. Conquistando a posição antes improvisada pelo lateral Buffarini, Júnior chamou a atenção de seu comandante, Rogério Ceni, por possuir como uma de suas características o avanço ao ataque pelas laterais, conquistando assim a titularidade na equipe.