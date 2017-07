Estrangeiros na área: São Paulo apresenta Arboleda e Gómez para o restante da temporada

(Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC)

Precisando dar um resposta aos torcedores pelos resultados negativos das últimas semanas, o São Paulo apresentou nesta terça-feira (27) dois reforços sul-americanos no CT da Barra Funda.

O equatoriano Robert Arboleda chega para somar o setor mais criticado do clube, a defesa. Versátil e forte nas jogadas aéreas, o zagueiro se destacou na Universidad Católica-CHI, onde chegou pela primeira vez a Seleção Equatoriana. Arboleda falou sobre a oportunidade de vestir o manto são-paulino.

Arboleda vestirá a camisa 4 do Tricolor, que era de Lucão

Estou muito grato pela oportunidade. É um clube muito importante, um dos maiores da América do Sul. Espero fazer as coisas da melhor maneira possível e trazer muitas alegrias ao clube e à torcida. Quero ajudar da melhor maneira a equipe e fazer o que o professor pedir, porque quero fazer a coisa bem para brigar pelo título”, afirmou.

Para disputar posição com Cueva, ou até mesmo para atuar ao lado do camisa 10, chega Jonatan Gómez. Meio-campista clássico, o argentino tem as finalizações a longa distância como sua principal característica. Após uma passagem rápida pela Europa, Gómez chegou ao Independiente Santa Fé-COL no ano passado. Pelo clube colombiano, o meia fez uma grande Libertadores da América neste ano, chamando assim, a atenção do São Paulo.

Na Argentina, Gómez passou por quatro clubes: Rosario Central, Banfield, Arsenal de Sarandí e Atlético Tucumán

“É muito importante para mim poder chegar a um clube tão grande como é o São Paulo. É um objetivo pessoal e por isso estou muito feliz. O São Paulo não vive o melhor momento, mas não há inconveniente. Seria grandioso sair campeão em um clube tão grande. Vamos lutar com a raça dos argentinos, eu sempre tenho fé”, declarou o meio-campista.

A diretoria são-paulina ainda corre atrás de outros nomes para integrar o elenco nas próximas semanas. O volante Petros é quem está mais próximo de ser anunciado. O zagueiro Aderlan Santos, do Valencia, também interessa. Quem ficou um pouco distante do Morumbi é o garoto Matheus Jesus, que deve ser negociado com o Estoril-POR.

Próximo da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o São Paulo volta a campo no próximo domingo (2), quando os comandados de Rogério Ceni vão até o Rio de Janeiro para encarar o Flamengo, pela 11ª rodada da competição.