São Paulo anuncia Dorival Júnior dois dias após demitir Rogério Ceni

Eliminado precocemente no Paulistão, Dorival levou o Santos às oitavas de Libertadores nesta temporada (Foto: Buda Mendes/Getty Images)

O São Paulo agiu rápido ao anunciar seu novo comandante para o restante da temporada. Horas após um de seus dirigentes reunir-se com Dorival Júnior em Florianópolis, o clube anunciou oficialmente o acerto com o treinador até dezembro do próximo ano nesta quarta-feira (5).

O técnico chega para substituir o ídolo Rogério Ceni, que foi demitido no início da semana após seis meses de trabalho.

“Dorival Júnior chega ao São Paulo respaldado pela competência demonstrada em seus últimos trabalhos como treinador. Temos convicção de que terá sucesso”, declarou o presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco.

Durante sua passagem pelo Santos, Dorival obteve um aproveitamento total de 64,8%

Dorival assume o São Paulo em um momento repleto de incertezas. Dentro da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o clube não vence há seis partidas, e segue perdendo peças importantes de seu elenco. A próxima baixa da equipe pode ser o peruano Christian Cueva. Rumores afirmam que uma simples proposta da Europa nas próximas semanas seria capaz de tirá-lo do Morumbi. No treinamento desta quarta, o treinador interino Pintado teve uma conversa franca com o meio-campista.

Destaque do Palmeiras durante sua carreira como atleta, Dorival Júnior estreou como treinador na Ferroviária, de Araraquara. Campeão estadual por quase todas as equipes por onde passou, o comandante passou por momentos complicados nos últimos anos (principalmente por clubes do Rio de Janeiro), mas reencontrou o bom trabalho no Santos, por onde ficou do meio de 2015 até o mês passado.

Diante do Santos no próximo final de semana, o São Paulo será comandando interinamente por Pintado. A estreia de Dorival no entanto, deve acontecer na rodada seguinte, quando o Tricolor recebe o Atlético-GO no Estádio do Morumbi. Para este duelo, o técnico provavelmente irá poder contar com dois dos últimos reforços do clube: Robert Arboleda e Jonathan Gómez.