Jogo Santos x São Paulo AO VIVO hoje pelo Campeonato Brasileiro (0-0)

Boa tarde para todos ligados aqui na VAVEL Brasil! Hoje ás 19h teremos o grande clássico na Vila entre Santos x São Paulo ao vivo. Fique conosco e acompanhe todos os lances da partida!

Com o treino fechado, a escalação do São Paulo não pode ser confirmada. Mas o provável time que vai a campo é Renan Ribeiro; Araruna, Arboleda, Rodrigo Caio e Júnior Tavares; Jucilei, Wesley e Petros; Marcinho, Lucas Pratto e Cueva (Gomez).

O São Paulo ainda não venceu fora de casa neste Campeonato Brasileiro. O Tricolor está há seis jogos sem vencer no campeonato. Com a má fase, a equipe do Morumbi vê esse clássico como uma ótima oportunidade para o Tricolor reagir no Brasileiro e retomar o caminho das vitórias. "É a partida ideal para mudarmos todo o cenário. Gosto de jogar esse tipo de jogo, um clássico contra um clube que joga em sua casa. Se vencermos, vamos espantar essa crise e conseguir uma sequência muito boa", avaliou Petros.

Após a derrota para o Flamengo, o São Paulo demitiu o Rogério Ceni. O substituto dele será Dorival Júnior, mas ele só assumirá a equipe em definitivo na segunda-feira, quem comandará o Tricolor, na Vila Belmiro, será o auxiliar Pintado. O auxiliar fechou todos os treinos táticos da semana.

O Santos deve enfrentar o São Paulo com Vanderlei, Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota; Renato, Thiago Maia e Lucas Lima; Thiago Ribeiro, Copete e Kayke.

O treinador Levir Culpi treinou a bola parada ofensiva e defensiva. Na sequência, teve um treino de contra-ataque. E após isso, o treinador liberou o famoso rachão. O atacante Bruno Henrique foi o único titular ausente na atividade. Ele sente dores após pisão no pé esquerdo e será desfalque no clássico.

Santos x São Paulo ao vivo

O Peixe treinou na manhã deste sábado (08), na Vila Belmiro. E teve apoio de centenas de torcedores que foram até a Vila para incentivar a equipe. Os santistas que estiveram presente viram um treino de bola parada e o famoso rachão.

Já o São Paulo, vem fazendo uma má campanha no Campeonato Brasileiro. O Tricolor não vence há seis jogos, e por conta disso, trocou de técnico. Após a derrota para o Flamengo, no último domingo, Rogério Ceni foi demitido do cargo, e Dorival Júnior foi chamado para substituir o treinador.

O Santos está na quinta colocação do campeonato, mas a equipe não vence pelo brasileiro faz dois jogos. O Peixe vem de uma boa vitória fora de casa, venceu o Atlético-PR, por 3 a 2, pela Copa Libertadores. Na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Alvinegro empatou com o Atlético-GO por 1 a 1, no estádio Olímpico.

Já o Tricolor, teve a semana inteira para treinamento, o São Paulo precisa vencer para sair da zona de rebaixamento. No clássico, o São Paulo será comandado interinamente por Pintado, Dorival Júnior só comandara a equipe a partir de segunda-feira (10).

Neste domingo (08), Santos e São Paulo farão o clássico SanSão, na Vila Belmiro, às 19 horas (de Brasília), em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O Peixe venceu o Atlético-PR pela Libertadores na última quarta-feira (05), e entrará desfalcado por Bruno Henrique por conta de dores após sofrer pisão no pé esquerdo, na última partida.