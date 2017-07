Renan Ribeiro motiva o time após revés: "Iremos reagir para mudar esta situação no campeonato"

Sem vencer há 7 partidas São Paulo é o penúltimo colocado na classificação do campeonato. (Foto: Divulgação/São Paulo FC)

O São Paulo encarou,na noite de hoje (09) sua 5ª derrota pelo Campeonato Brasileiro, diante do Santos. O Tricolor foi derrotado pelo time alvinegro por 3 a 2 na Vila Belmiro.

O Tricolor passa por uma conturbada fase no campeonato e já acumula 7 partidas sem vitórias. O time, que vive um processo de reestruturação após a demissão de um dos ídolos do clube e ex-técnico, Rogério Ceni, em conjunto com as costantes negociações de venda e compra de jogadores tem como um dos principais ojetivos, nas próximas partidas, deixar a zona do rebaixamento, a qual ocupa a 19ª posição, e encaixar uma certa estabilidade no campeonato.

Apesar da derrota contra o time alvinegro, de acordo com o goleiro Tricolor Renan Ribeiro, o time esteve bem postado na partida e se dedicou ao máximo para obter a vitória. “O time estava bem postado antes de sofrer os gols, e temos confiança de que iremos reagir para mudar esta situação no campeonato. A equipe está de parabéns pela entrega, porque acreditou do começo ao fim." , opinou Renan.

O arqueiro também disse acreditar em um poder de reação da equipe, mesmo diante das dificuldades, e que com a chegada do novo técnico, Dorival Junior, o time tem amplas condições de reerguer no campeonato e vencer as próximas partidas.

"Tenho a certeza de que com a chegada do Dorival Junior o time irá se acertar para dar a volta por cima. Um time grande como o São Paulo não pode aceitar essa situação, e por isso vamos reagir. Temos que nos fechar cada vez mais para reagir o quanto antes, porque vamos em busca de uma vitória no próximo jogo." - Completou o goleiro.

Outro jogador que também motiva e acredita na recuperação do time paulista é o volante Jucilei. O meio- campista ressaltou a postura do Tricolor em campo nesta noite e também acredita na dedicação de toda equipe para dar a volta por cima.

“Jogaremos com o coração para tirar o São Paulo dessa situação. Jogamos mais, tivemos mais volume de jogo, mas o Santos foi mais eficiente. Clássico é decidido nos detalhes, e quem erra menos vence." - Disse Jucilei.

O volante também concluiu que um dos principais colaboradores para a derrota do time foram os erros cometidos pela equipe. "Infelizmente erramos nos gols, e isso nos fez falta. Agora vamos trabalhar para tentar vencer na próxima rodada." - Concluiu o camisa 25.

O próximo desafio do São Paulo pelo Brasileirão será em casa (Morumbi), contra o último colocado Atlético-GO, nesta quinta-feira (13) às 19h30. A partida será marcada pela estreia do novo técnico, Dorival Junior, que será apresentado no CT da Barra Funda nesta segunda-feira (10) e iniciará os trabalhos com a equipe Tricolor.