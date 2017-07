Arboleda festeja estreia pelo São Paulo: "Sempre sonhei em jogar por uma grande equipe"

Arboleda marcou o segundo gol são-paulino na partida (Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC)

Sob o comando do interino Pintado, o São Paulo chegou a sua sétima partida sem vitórias na temporada. Neste domingo (9), o Tricolor foi até a Vila Belmiro para encarar o Santos, e saiu derrotado por 3 a 2 com direito à hat-trick do colombiano Copete.

Um fator ao menos foi positivo para o torcedor são-paulino, já que a partida proporcionou a estreia de dois reforços importantes. O meio-campista Jonathan Gómez e o defensor Robert Arboleda fizeram suas primeiras partidas pelo clube, e deixaram boas impressões na Baixada Santista.

O equatoriano, por exemplo, marcou o segundo tento do São Paulo na partida, motivando a equipe que buscou o empate no clássico até o último instante de jogo.

“Sempre sonhei em jogar em uma grande equipe como o São Paulo. A estreia tem um sabor amargo pela derrota e estou triste porque não conseguimos o resultado. Mas, individualmente, acredito que dei o meu melhor para defender esta camisa. Queríamos uma vitória para reagir. A verdade é que saio chateado porque dói não ter conseguido os três pontos”, avaliou o zagueiro.

Apresentado há duas semanas, Arboleda ainda falou sobre sua condição dentro de campo.

“Pessoalmente, estou com ritmo de jogo e com disposição para ajudar com o meu trabalho no dia a dia. Temos que seguir adiante, e faremos isso já no próximo jogo. Junto com os meus companheiros, vamos lutar pela vitória”, ressaltou.

Na penúltima colocação do Campeonato Brasileiro, o São Paulo volta a campo na próxima quinta-feira (13), quando recebe no Morumbi o Atlético-GO, lanterna da competição. A partida é válida pela 13ª rodada.