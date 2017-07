Petros lamenta empate, mas se anima com Dorival Jr: "Já assimilamos poucos dias de trabalho"

Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net

Nesta quinta-feira, o São Paulo recebeu o Atlético-GO no Morumbi e empatou por 2 a 2. A partida foi válida pela décima terceira rodada do Campeonato Brasileiro e marcou o confronto de dois times na zona de rebaixamento. Os gols foram de Lucas Pratto e Marcinho, pelo Tricolor Paulista, e Niltinho e Everaldo, pelo Dragão.

Após o apito final, Petros, que fez sua terceira participação pelo São Paulo, lamentou o empate no final do jogo, e afirmou que o resultado é ruim pela forma que aconteceu, mas que serve de lição para o futuro. Ele também se mostrou otimista em relação ao trabalho de Dorival Júnior, que assumiu há pouco tempo o cargo deixado por Rogério Ceni.

"Não pode. Muito triste esse empate, o segundo gol da maneira que foi. Faltando três minutos, não pode tomar um gol desses. Infelizmente temos que trabalhar, não tem mais o que fazer. A confiança oscila no decorrer do jogo, mas os dois pontos não podem escapar assim. (...) A gente já assimilou poucos dias de trabalho. Muita posse de bola, muita finalização, infiltração, e nós já conseguimos fazer isso. Mas uma pena ter ocorrido isso, da maneira que foi".

Além disso, o meia elogiou a torcida, que compareceu em peso no Morumbi. Mais de 31 mil pessoas presenciaram o confronto e apoiaram a equipe da casa durante todo o jogo, mas vaiaram o time no final.

"O torcedor está no seu direito, ele paga ingresso, é paixão. Ele vem aqui e quer ver o melhor de seu time. Numa noite como essa, fria, e ele apoiando. É claro que a torcida, assim como nós, vai embora triste com o resultado. Precisamos corrigir esses erros finais que estão custando muito caro".

O atacante Lucas Pratto também deu entrevista e falou sobre a responsabilidade pelos resultados. Para ele, não deve haver desculpas ou tentativas de achar culpados, pois os responsáveis pela situação são os jogadores, que não conseguem executar, no campo, o que foi treinado.

"Não tem explicação. Não tem mais desculpa. Troca o treinador, ele fala o que tem que fazer em campo, a gente faz um esforço grande, marca os gols e toma logo depois. Como falei na semana passada, não é questão de quem está no comando, não é questão da bagunça de quem vai quem vem, do calendário, sempre encontramos desculpas nos outros e não em nós. Chegou a hora de colocar os ovos na mesa e começar a nos responsabilizarmos".

Além dos dois, o atacante Marcinho falou sobre a postura do São Paulo após os gols, o que permitiu que a equipe sofresse os dois empates. Ele afirmou que ainda não encontraram uma maneira ideal de jogar, mas que se trata de um processo de evolução.

"A gente lutou até o final. Temos que ter atenção, porque quando fazemos um gol, às vezes voltamos demais. Quando fizermos um gol, teremos que continuar em cima para marcar mais. Estava no final do jogo, mas temos que trabalhar isso, ainda é o primeiro jogo com o Dorival. (...) No primeiro tempo a gente chutou pouco, no segundo arriscamos e saímos na frente. Temos que equilibrar chutes e cruzamentos".

O São Paulo volta a campo no domingo (16), quando enfrentará a Chapecoense na Arena Condá, às 16h. Atualmente, o Tricolor Paulista ocupa a 17ª posição do Campeonato Brasileiro.