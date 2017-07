Na estreia de Dorival Júnior, São Paulo empata com Atlético-GO em casa e amplia jejum de vitórias

Na estreia de Dorival Junior, São Paulo e Atlético-GO se enfrentaram no Morumbi, e terminaram empatados por 2 a 2, na noite dessa quinta-feira (13), em São Paulo, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lucas Pratto e Marcinho marcaram para o time da casa, Niltinho e Everaldo anotaram para os visitantes.

Com o resultado, o Tricolor paulista segue na zona do rebaixamento. A equipe está há oito jogos sem vencer, e ocupa a 17ª colocação. O São Paulo volta a entrar em campo no próximo domingo (16), contra a Chapecoense, na Arena Condá.

Já o Dragão, segue na lanterna do campeonato, agora com oito pontos. Esse foi o primeiro ponto conquistado pelo time como visitante na Série A. A equipe goiana volta à entrar em campo no próximo domingo, contra o seu xará Atlético-MG, no estádio Olímpico, às 16h.

Equipes não saem do zero na primeira etapa

Aos onze minutos, o Atlético-GO teve a primeira chance de perigo no jogo. Em cobrança de escanteio, a bola sobrou para Róger Carvalho livre, que bateu por cima do gol de Renan Ribeiro. Aos 16, o São Paulo respondeu. Jucilei fez a jogada pela lateral, cruzou para Pratto, que deu um toque na bola, mas Felipe agarrou.

Aos 29, Bruno Pacheco cruzou a bola na área Tricolor, e Rodrigo Caio tirou com perigo. Na sequência, Walter chutou cruzado na área, Renan Ribeiro espalmou, a bola bateu em Arboleda e voltou para o goleiro Tricolor fazer a defesa.

O primeiro tempo era muito truncado, as equipes não conseguiam criar muitas chances. Aos 45, Andrigo tentava puxar o contra-ataque para o Atlético-GO, mas Jucilei chegou para roubar a bola. Um minuto depois, foi a vez de Walter. O atacante tentou puxar contra-ataque, mas Arboleda interceptou. Na volta, Jucilei impediu mais uma vez.

São Paulo fica perto da vitória, mas Atlético busca empate

O São Paulo voltou para o segundo tempo com disposição para abrir o placar, e começou pressionando. Aos cinco minutos, Cueva soltou para Júnior Tavares na linha de fundo, o lateral cruzou, a bola passou por Pratto, e Bruno Pacheco afastou a bola. Aos dez, Rodrigo Caio cabeceou dentro da área, a bola foi travada. Na sobra, Pratto tentou o chute, mas também foi travado.

De tanto pressionar, o gol saiu. Aos 12 minutos, Cueva cobrou falta no travessão de Felipe Garcia, a bola voltou para Lucas Pratto e o atacante chutou para dentro do gol. O goleiro do Atlético-GO conseguiu tirar a bola, mas ela já tinha passado a linha do gol. E o Atlético não demorou muito para responder, aos 20 minutos, a bola foi cruzada na área do tricolor, a zaga afastou, mas Cueva tirou errado. A bola sobrou para Niltinho que bateu no canto do gol.

Com muita posse de bola, o São Paulo continuou na pressão e conseguiu seu segundo gol aos 38. Marcinho bateu forte de fora da área e marcou um golaço. Mas o Atlético, novamente, respondeu rápido. Aos 41, Bruno Pacheco cruzou na área, a bola sobrou para Everaldo, que de calcanhar, marcou um golaço, decretando o empate em 2 a 2 e frustrando os mais de 33 mil presentes no Morumbi.