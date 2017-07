Dorival fala em dedicação e acredita na recuperação do São Paulo

Empate não livrou Tricolor da zona de rebaixamento. (Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC)

Na estreia do técnico Dorival Júnior nesta quinta-feira (13), o São Paulo empatou no Morumbi em 2 a 2, contra o último colocado Atlético-GO, em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O empate colaborou para que o clube subisse duas posições na tabela, que de 19º passou a ser o 17º colocado, porém não foi o suficiente para tirar o Tricolor da zona de rebaixamento.

Há 8 partidas sem vencer, O comandante são-paulino lamentou o empate conquistado nesta noite, mas enalteceu a entrega com a qual a equipe jogou os 90 minutos.

“Acho que temos que nos voltar um pouco para a entrega da equipe, isso sim é um fator importante. E a mudança de um comportamento nos mostra um novo caminho. Fizemos um primeiro tempo com boa posse de bola, porém poucas penetrações e finalizações. No segundo tempo imprimimos um ritmo mais forte, conseguimos as vantagens, mas infelizmente sustentamos pouco tempo essas vantagens e isso foi um complicador”, avaliou Dorival.

"Tenho que exaltar a entrega dos meus atletas. O caminho de uma possível recuperação está em aberto. Acredito que os resultados vão acontecer. É isso que o torcedor quer ver. O resultado positivo seria fundamental, mas o comportamento da equipe mostra um novo horizonte. Espero que os resultados voltem a acontecer justamente por causa da entrega que vimos hoje. Naturalmente que o resultado positivo seria fundamental, porém acho que a maneira e o comportamento que a equipe teve começa a nos mostrar um novo caminho”, completou o comandante.

Dorival ainda comentou sobre o complicado momento que o São Paulo vive atualmente no campeonato, mas acredita que, se a equipe impor a mesma força de vontade demonstrada contra o Atlético-GO, a recuperação certamente virá.

“A ansiedade é natural tanto para fazer como para defender a vantagem. Isso já vinha acontecendo há algumas rodadas. Não conseguimos administrar uma situação. É um momento complicado, gera uma insegurança grande. Os jogadores não conseguem construir com naturalidade e até para se defender, você proporciona espaço para os adversários. A sequência de resultados ruins atrapalha, gera insegurança”, avaliou o comandante.

“Mas somos profissionais e temos de saber conviver com isso. A gana que a equipe mostrou hoje, se repetirmos, será o primeiro passo para a recuperação. Espero que não seja apenas um cartão de visitas. Fatalmente conseguiremos uma outra condição dentro do próprio campeonato. Daqui a pouco, se repetirmos tudo isso, as coisas vão acontecer de uma maneira mais natural e as movimentações vão existir, talvez as vaias retornem em aplauso”, completou.

O próximo duelo do São Paulo ocorrerá no próximo final de semana (16) contra a Chapecoense, na Arena Condá, pela 14ª rodada do Brasileirão.