São Paulo perde disputa por Matheus Jesus e fica perto de contratar Marcos Guilherme

Marcos Guilherme não tem conseguido se adaptar ao futebol croata (Foto: Divulgação/Dínamo Zagreb)

Sem o resultado esperado dentro das quatro linhas, o São Paulo segue se movimentando nos bastidores em busca de reforços. Levando em conta a possibilidade de perder Christian Cueva para o mercado europeu ainda nesta janela de transferências, o Tricolor segue atrás de mais um meio-campista para seu elenco.

O alvo da vez dos mandatários são-paulinos seria o jovem Marcos Guilherme, ex-Atlético-PR. O que dificulta a negociação é justamente o prazo de encerramento das inscrições de atletas que atuavam no exterior, que chega ao seu fim nesta quinta-feira (20). O jogador que ainda pertence ao Furacão atualmente está na Croácia, onde defende o Dínamo Zagreb.

Marcos Guilherme acertaria por empréstimo de um ano com o Tricolor

Para ter o atleta que tem contrato com o clube croata até o ano que vem, o São Paulo estuda a possibilidade de incluir o zagueiro Lucão no negócio. Tanto o Dínamo quanto o Atlético já demonstraram ter interesse no futebol do defensor, que dificilmente voltará a vestir a camisa do São Paulo. O jogador está afastado desde o mês passado.

O goleiro Léo, que defende o Paraná desde o início do ano, também é outro que pode ser negociado por empréstimo com o Atlético-PR para facilitar o acerto.

Versátil, Marcos Guilherme destacou-se no Atlético-PR em 2014, atuando de maneira centralizada no meio-campo e pelos lados do campo. O jogador de 21 anos ainda possui mais dois anos de contrato com o Furacão. Na última temporada, o garoto foi as redes em apenas uma oportunidade, em 15 aparições pelo Dínamo Zagreb.

'Chapéu' rival...

Tido como certo nos arredores do Morumbi, o jovem Matheus Jesus surpreendeu a todos nesta terça-feira (18), ao ser anunciado pelo Santos.

O jovem havia sido vendido ao Estoril-POR na semana passada, por aproximadamente R$ 4 milhões, mas seu empréstimo com o São Paulo estava bem encaminhado há algum tempo. Contudo, o Peixe chegou forte para a disputa do volante, que realizou exames médicos no último sábado na Baixada Santista, por onde irá ficar até o fim do ano.