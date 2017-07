Diretoria do São Paulo anuncia retorno do meia Hernanes após sete anos

Foto: Latin Content/Getty Images

Na manhã desta quarta-feira (19), enquanto muitos são-paulinos ainda dormiam, ou se locomoviam aos seus locais de trabalhos, as redes sociais do Tricolor Paulista estavam bombando. Isso porque, por volta das 7h (horário de Brasília), a diretoria anunciou a volta de Hernanes, O Profeta!

Através de um vídeo, divulgado nas contas do time, o atleta de 32 anos exalta a equipe Paulista, promete honrar a camisa mais uma vez e pede para que a torcida não deixe de apoiar e lote o Morumbi.

Hernanes defendia o Hebei Fortune da China, desde o início de 2017, porém, não obteve sucesso no clube chinês, jogou oito partidas e marcou somente um gol pelo clube. Por isso, ficou na reserva, pois a equipe também estava ultrapassando o limite máximo de estrangeiros. Vale lembrar que no Hebei Fortune, o Profeta atuava ao lado de Aloísio (ex São Paulo).

A transação com o time do Morumbi foi finalizada na madrugada do dia 19 e foi sem custos para o São Paulo, que conseguiu a liberação do meio-campista por empréstimo de um ano. A equipe paulista, se predispôs a pagar uma parte do salário do atleta, cerca de R$500 mil por mês.

Antes do Hebei Fortune, Hernanes defendia a camisa da Juventus, e conquistou na equipe de Turim o Campeonato Italiano e a Copa da Itália.

Leco, o presidente Tricolor exaltou e deu as boas vindas ao atleta "Hernanes é um ídolo do São Paulo, um extraordinário jogador e um atleta exemplar. Tenho certeza de que nos ajudará muito nessa caminhada. Seja bem-vindo à sua casa, Hernanes" afirmou.

Vinicius Pinotti, diretor executivo de futebol, também comentou a volta do Profeta para os gramados do Morumbi "A qualidade que Hernanes agrega ao time é proporcional ao que ele representa com sua conduta profissional e amor ao São Paulo" analisou.

Hernanes chegará ao Brasil, passará por exames médicos e logo irá se integrar com o restante da equipe. O Meia deverá atuar ao lado de Petros e Jucilei, para ajudar na ligação defesa-ataque.

Em relação a carreira do atleta, Hernanes deu seus primeiros chutes com a camisa Tricolor nas categorias de base entre 2001 e 2005, no ano de 2006 o atleta defendeu o Santo André e em 2007 voltou ao Morumbi na equipe principal, e lá começou a escrever sua história de sucesso, foram no total 223 jogos, 123 vitórias, 51 empates e 49 derrotas. O atleta marcou 38 gols e contribuiu com 29 assistências. Com o clube, foi Campeão Brasileiro em 2007 e 2008.

Pelas boas partidas, chamou a atenção da Seleção Brasileira, onde foi convocado para disputar as olimpíadas de Pequim em 2008 e conquistou a medalha de bronze. Logo, o Futebol Europeu demonstrou interesse, e assim Hernanes se despediu do Brasil em direção a Itália, lá defendeu a camisa do Lazio, Inter de Milão e Juventus, respectivamente. Conquistou a Copa de Itália de 2012/13 pela equipe de Roma e foi chamado pela equipe Canarinho novamente, dessa vez para a Copa das Confederações e logo após, para a disputa da Copa do Mundo em 2014. Após deixar o Lazio, o atleta foi para o Inter de Milão e terminou sua estádia em solo italiano na Juventus.

Hernanes volta ao São Paulo e tem a promessa de ajudar a equipe a se recuperar nesse Campeonato Brasileiro, uma vez que a equipe não tem obtido sucesso e se encontra em 18º lugar na tabela, na zona de rebaixamento.