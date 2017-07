São Paulo x Vasco AO VIVO pelo Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

Torcedores de São Paulo e Vasco trocam provocações sobre queda para segunda divisão

Vasco: Martín Silva; Madson, Paulão, R.Marques e Ramón; Jean, B.Paulista, Yago Pikachu, Wagner e Escudero; Thalles

São Paulo: Renan Ribeiro; Bruno, Arboleda, Rodrigo Caio e Edimar; Jucilei e Petros; Wellington Nem, Cueva e Jonatan Gomez; Lucas Pratto.

Equipes escaladas! São Paulo x Vasco

Boa noite, torcedor! Fique conosco e acompanhe o confronto entre São Paulo e Vasco, no Morumbi, pela 15° rodada do Campeonato Brasileiro.

A escalação do Vasco da Gama ainda não foi confirmada pela comissão técnica, porém já se sabe que o volante Bruno Paulista, atleta contratado recentemente junto ao Sporting Lisboa, será o companheiro de Jean na linha de contenção. No setor de criação, Escudero, Guilherme Costa e Yago Pikachu brigam por duas vagas. Thalles seguirá utilizando a camisa 9 e Paulão continuará formando dupla de zaga com Rafael Marques.

Diante do clube paulista, o Cruzmaltino não terá novamente o treinador Milton Mendes à beira do gramado. O comandante cumprirá o último jogo da suspensão determinada pelo STJD e, mais uma vez, será substituído pelo auxiliar Ednelson Silva. Dentro das quatro linhas, mais alguns desfalques. O zagueiro Breno, o volante Wellington, o meia Nenê e o atacante Luis Fabiano não viajaram para a Terra da Garoa com a delegação vascaína.

Para encarar os vascaínos, o time são-paulino não terá o goleiro Denis (tendinite no ombro esquerdo), o meia Maicosuel (reequilíbrio muscular) e o atacante Morato (cirurgia no joelho direito). Já o zagueiro Aderllan, contratado na última semana, segue a programação da comissão técnica antes de ficar à disposição.

Até aqui, foram disputadas 114 partidas: 40 vitórias são-paulinas, 40 dos vascaínos e 34 empates – 187 gols marcados pelo Tricolor e 162 do adversário. Na competição nacional, porém, a vantagem é dos anfitriões: 20 vitórias, 14 empates e 13 derrotas – 76 gols marcados e 57 sofridos.

A torcida tricolor acordou animada nesta quarta-feira (19) com a notícia sobre o retorno do meio-campista Hernanes, e levará este ânimo extra ao Morumbi nesta noite para o duelo com o Vasco da Gama que será disputado às 21h45 (de Brasília), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2017. O confronto entre cariocas e paulistas será um verdadeiro tira-teima na história dos clubes.