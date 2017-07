Após triunfar sobre Vasco, atletas do São Paulo agradecem ao público: "Vitória da torcida"

Em noite fria na Capital, torcida são-paulina marcou presença e empurrou o time. (Foto:Rubens Chiri/São Paulo FC)

O São Paulo venceu o Vasco por 1 a 0 nesta noite de quarta-feira (20), pelo Campeonato Brasileiro. A vitória colocou o clube paulista na 17ª posição da tabela, acumulando até o momento 15 pontos em 15 jogos.

Com aproximadamente 22.500 torcedores marcando presença no Morumbi, o Tricolor marcou no início, com Lucas Pratto, e manteve o resultado até o final da partida. Os volantes Jucilei e Petros atribuíram a vitória à torcida presente e ressaltou a importância de seu apoio para a retomada do Tricolor no Brasileirão.

“Estou muito feliz, quero agradecer a torcida que veio apoiar a gente com esse frio. Os torcedores foram muito importantes”, afirmou Jucilei. “Foi uma vitória da torcida, do grupo, do Dorival. O momento é difícil, mas hoje as coisas mudaram e estamos juntos neste momento”, completou Petros.

A equipe visitante quase empatou a partida nos instantes finais se não fosse pela presença do zagueiro Rodrigo Caio, que cortou uma bola em cima da linha. O camisa 3 comemorou a vitória obtida e acredita que esta era uma das motivações que o time estava precisando para adquirir confiança e se encontrar no campeonato.

"Estou feliz, porque nos empenhamos e queríamos muito a vitória para sair dessa situação. Sabemos que falta muito, mas o time está de parabéns pela luta. Temos um grupo forte, jogamos contra uma equipe dura. As derrotas tinham tirado nossa confiança. Vencemos, que era o mais importante. Resultado vai dar confiança para o time”, disse Rodrigo Caio, que teve a mesma linha de pensamento do companheiro Petros: “Hoje salvamos até em cima da linha, e isso é um sinal de que as coisas estão mudando”, completou o camisa 6.

Agora, o próximo compromisso do Tricolor é contra o Grêmio, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbi. A partida irá ocorrer na próxima segunda-feira (24), às 20h.