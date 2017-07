Boca Juniors aproveita mercado de transferências e se reforça para temporada promissora

Na foto Edwin Cardona em sua apresentação (Divulgação / Boca Juniors)

Com o início da temporada de futebol argentino próximo, os clubes aproveitam a abertura do mercado para se reforçarem para os campeonatos que estão por vir. No caso do Boca Juniors, o mercado está bastante movimentado. Aqui a VAVEL Brasil está a listar algumas chegadas e saídas da equipe Xeneize.

A novela de Centurion

O atacante de 24 anos, era jogador do Racing, quando foi vendido para o São Paulo, parecia uma grande promessa para a equipe da capital, porém não se adaptou ao futebol brasileiro, fora dos planos, Rick, como é chamado, foi negociado em empréstimo com o Boca Juniors, equipe na qual o atleta sempre se declarou torcedor.

Na equipe Xeneize, o atleta conseguiu o ápice de sua carreira. Sendo chamado de “Neymar argentino” pelos torcedores azul y oro, Centurion marcou oito gols em 22 partidas oficiais e foi peça fundamental na conquista do 32º título nacional argentino.

Com a boa fase e o fim do empréstimo se aproximando, o Boca Juniors começou a negociá-lo com o São Paulo, que não topava as ofertas do time Argentino. De um lado ficava o time paulista querendo lucrar com a venda do atleta, enquanto do outro lado o presidente Bostero não estava afim de desembolsar grande valor pelo atleta, que chegou anunciar, que se não ficasse no Boca, iria se aposentar.

Surgiu então proposta do Genoa (ITA) pelo atleta, no valor de US$,3,5 milhões (cerca de R$12,7 milhões) e o São Paulo acatou o valor, Centurion então se despediu do Boca e viajou à Itália para realizar exames médicos, no momento, o Boca Juniors decidiu praticamente igualar a oferta e então só dependia da preferência de Rick, e o atleta preferiu continuar na equipe de Buenos Aires. Fim da novela.

Com a transferência, o São Paulo conseguiu recuperar o valor investido no atleta e ainda seguiu possuindo 10% do jogador para futuras negociações.

Problemas com Espinoza

Outro jogador que vem reforçar a equipe Xeneize é Cristian Espinoza, que atuava pelo Villarreal.

O defensor, ex-Huracán, já estava fechado com a equipe bostera e inclusive viajaria para a pré temporada na Ciudad Del Lest, porém nos exames de admissão foi visto uma cicatriz na tíbia, de uma lesão recente do atleta, portanto a equipe azul y oro decidiu esperar que o problema seja sanado e só assim entrosar o atleta com o restante da equipe. A atitude foi tomada, porque caso algo passe com o Cristian, a responsabilidade é toda do Villarreal. Augustin Bouzat então viajou no lugar de Espinoza para a pré temporada.

Cardona, o próximo Riquelme?

Outro grande reforço que veio é Edwin Cardona, colombiano de 24 anos, conhecido pelo seu temperamento forte, mas também pelo bom futebol que vem jogando. Na seleção colombiana, pode ser equiparado até a James Rodriguez. Ele vem sendo peça fundamental na seleção de Pekerman e possui grande potencial para ser o melhor camisa 10 da equipe Xeneize desde a saída de Riquelme.

O contrato do atleta é de empréstimo por um ano e dependendo dos resultados obtidos nas libertadoras 2018, o contrato poderá ser estendido por mais seis meses.

Wanchope, o Ábila voltará a Argentina

Ábila, o atleta que a pouco defendia a equipe do Cruzeiro, foi negociado com o Boca e defenderá a equipe Azul y Oro na próxima temporada.

O atacante perdeu espaço na equipe de Mano Menezes no início do Campeonato Brasileiro e mostrou descontamento com o banco de reservas. Nessa janela, a raposa decidiu então negociar o atleta. Pela equipe mineira foram o total de 26 gols em 61 partidas.

Para a contratação do atleta, a equipe Xeneize assumirá uma dívida de R$4,6 milhões de reais com o Huracán (Time que vendeu Ábila para o Cruzeiro) e ainda assim, a Raposa vai deter 15% dos direitos do atleta. Outra alta envolvida na negociação, é que Messidoro, promessa bostera assinará com o time mineiro.

Saídas

Além dessas chegadas há também saídas, e até o momento quem deixou o clube foi: Axel Werner, goleiro reserva da equipe bostera, agora defenderá a camisa do Atlético de Madrid. Adrián Cubas que defenderá a equipe Pestaras por um período de empréstimo e Fernando Tóbio que aceitou empréstimo com Palmeiras.