São Paulo recebe vice-líder Grêmio para sair da zona da degola

Historicamente acostumados a disputarem sempre pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro, São Paulo e Grêmio duelam nesta segunda-feira (24) no Estádio do Morumbi com objetivos distintos. Enquanto os donos da casa lutam contra o rebaixamento, os gaúchos querem seguir ameaçando o Corinthians pela liderança. O confronto será válido pela 16ª rodada da competição.

Uma única palavra pode caracterizar bem como foi esta última semana nos arredores do Morumbi: paz. Poucos dias depois da nona partida sem vitórias, ao ser derrotado pela Chapecoense em Santa Catarina, o clube anunciou a importante contratação do meio-campista Hernanes. Para aumentar a euforia da torcida são-paulina, o Tricolor bateu o Vasco da Gama na quarta-feira, e voltou a vencer na temporada, somando 15 pontos e ficando a uma vitória de deixar a zona de rebaixamento.



Além do retorno do "Profeta", o São Paulo encaminhou o acerto com o jovem Marcos Guilherme. O jogador que pertence ao Atlético-PR deve acertar por empréstimo até o ano que vem. Em contrapartida, o Tricolor irá ceder ao Furacão o goleiro Léo, que estava no Paraná. Encostado há um mês, o zagueiro Lucão também pode ter o Atlético como destino.

Após uma sequência complicada de resultados negativos, o Grêmio confirmou a retomada de seu bom momento na última rodada do Brasileirão, ao vencer o Vitória fora de casa e alcançando assim seu terceiro triunfo consecutivo. Foi a quinta vez que os gaúchos triunfaram atuando longe de Porto Alegre. Somente Palmeiras e Sport derrotaram os comandados de Renato Gaúcho jogando como mandantes.



Os três pontos a serem conquistados em São Paulo se tornaram fundamentais após a rodada deste domingo. Já que o líder Corinthians derrotou o Fluminense no Estádio do Maracanã, aumentando a vantagem para os gremistas, que agora é de nove pontos.

Destaque contra o Vasco, Edimar festeja sua estreia

Na sombra de Júnior Tavares há quatro meses, desde sua chegada, o lateral esquerdo Edimar finalmente realizou sua primeira partida pelo São Paulo na última rodada: “Precisa colocar muita coisa em consideração sobre a estreia, porque eu estava treinando há quatro meses, com ritmo muito diferente do jogo. Neste jogo contra o Vasco, optei por ficar mais na marcação pela questão de ritmo de jogo e pelos gols que estávamos tomando. Preferi cadenciar, e peso mais para defender, porque acredito que no futebol é necessário ter quatro na linha defensiva”, disse o jogador para o site oficial do clube.

Focado, o experiente lateral ainda não tem a certeza se voltará para o banco de reservas nesta segunda-feira, mas demonstrou estar preparado e ciente de sua contribuição: “Mas podem acreditar que o Edimar tem muito a acrescentar, inclusive ofensivamente. Não é fácil ficar esperando pela oportunidade, tive proposta para voltar ao futebol europeu, mas preferi segurar no São Paulo. E percebi que ia jogar no treino do Dorival. Os membros da comissão técnica me falaram para estar tranquilo, porque sou experiente e todos me apoiam. O Dorival me deu total confiança para jogar”, concluiu.



Próximo de 'maratona', Romildo Bolzan Júnior descarta poupar jogadores nas próximas partidas

Vivo na Copa Libertadores da América, na Copa do Brasil, e brigando pela liderança do Brasileirão, o Grêmio se prepara para uma grande sequência de confrontos importantes. Em situações semelhantes, é comum que a equipe priorize alguma competição e passe a poupar jogadores tidos como fundamentais.

Contudo, o presidente Romildo Bolzan Júnior não hesitou ao rechaçar esta possibilidade, pelo menos para as duas próximas partidas da equipe: contra o São Paulo pelo Brasileiro, e contra o Atlético-PR na Copa do Brasil.

"É segunda e depois quinta. Luan descansou, Geromel teve a restrição, tivemos o Michel que não pode jogar, ajuda de certa forma, para ir mesclando na necessidade. Acaba sendo um facilitador. Acho que vamos jogar as duas partidas com time de ponta, mas é um sentimento. O que o Renato vai fazer, vamos discutir isso, se faz a primeira análise no desgaste do elenco. Se for comprometer, vamos saber dosar. O debate acontecerá. Vejo em condições de jogar com o time titular as duas partidas", disse o presidente.



"A comissão tem dosagem muito clara com o departamento médico e preparação física. Faz avaliações seguras da capacidade física. Quando não utilizam é porque tem riscos de limites quase no esgotamento. É o caso do Luan. Time se comportou bem, venceu, fez três gols, mostra que temos condições de superar as dificuldades. Renato compartilha e com certeza pensa com as informações que tem. Somos sensíveis, já que temos situação muito longa, poupar vai fazer parte da estratégia daqui para frente", finalizou.