Após empate, Petros acredita em apoio da torcida para São Paulo subir na tabela

Apesar da pequena sequência sem derrotas até o momento, empate em casa não aliviou o São Paulo do Z-4. (Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC)

Contando com a presença de mais de 51 mil torcedores nas arquibancadas do Morumbi, o São Paulo empatou nesta última segunda-feira (25) por 1 a 1 contra o Grêmio, pela 16ª rodada do Brasileirão. A equipe gaúcha abriu o placar com Pedro Rocha no primeiro tempo. Porém, o Tricolor foi buscar o empate no segundo, com o jovem Lucas Fernandes marcando em um rebote oferecido pelo goleiro Marcelo Grohe.

O empate não foi suficiente para tirar o clube paulista da zona de rebaixamento, fazendo com que o tricolor acumula-se 16 pontos mas descesse uma posição na tabela. Apesar do resultado não ter sido tão eficiente quanto o esperado, fazendo com que o Tricolor caísse para a 18ª posição na tabela de classificação, a equipe destacou a entrega do time para a conquista do empate e a importância de um número de torcedores tão grande na noite desta última segunda-feira, em São Paulo.

“Saímos atrás e tivemos que buscar. O Dorival está de parabéns porque arriscou, e deu certo. As mudanças abriram o time e ele teve coragem. E a torcida também está de parabéns, e esse é o diferencial. Tenho certeza que vamos sair dessa situação. Juntos, conseguiremos. Hoje era difícil ter força para reagir, porque enfrentamos uma das melhores equipes do torneio e não tínhamos conseguido isso antes, mas conseguimos e por pouco não foi uma virada histórica”, disse o volante Petros, que completou, ressaltando o potencial da equipe gaúcha e valorizando o apoio da torcida apesar da vitória não ter sido conquistada.

“O Grêmio, talvez, tenha a equipe que mais jogou futebol no campeonato. No meu ponto de vista é a principal equipe. A gente lutou e teve força para empatar. Agora é seguir e trabalhar. Tem que ralar para conseguir os resultados e os objetivos. Mostramos que temos um grupo e agora temos de sair logo do Z-4 o mais rápido. É passo a passo e estamos trabalhando para isso. Pena, hoje quase conseguimos, mas sabíamos pelas circunstâncias que seria complicado. Agradecemos ao torcedor, e acredito que estamos no caminho certo para subir na tabela”, acrescentou o camisa 6.

Mais dois integrantes da equipe também compartilharam da opinião do meio-campista, lamentando o empate, mas ao mesmo tempo agradecendo a força oferecida pela torcida são-paulina para a conquista do empate e, consequentemente,de mais um ponto no Campeonato Brasileiro. “No final, ficamos com uma sensação de que poderíamos vencer. Mas o time e a torcida estão de parabéns, porque acreditaram até o fim. A equipe lutou, contagiada pelos torcedores, e conseguiu pontuar. Vamos manter este empenho nos próximos jogos”, disse o centroavante Gilberto.

“Dava para ter vencido, principalmente no final do jogo, mas todos estão de parabéns pela luta e dedicação. E mais uma vez agradecemos ao torcedor, que compareceu em grande número e jogou junto com o time até o final” concluiu Rodrigo Caio.

Buscando ajustar a equipe para que se some ainda mais pontos na tabela do Brasileirão, o São Paulo enfrentará no próximo sábado (29), às 16h, a equipe do Botafogo-RJ no Engenhão.