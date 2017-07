Após grande virada, Dorival afirma: "A confiança começa a voltar"

Rubens Chiri / sãopaulofc.net

O São Paulo não apenas conseguiu sua primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro, ao bater o Botafogo por 4 a 3 pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017, com três tentos anotados nos últimos 10 minutos. A equipe também conseguiu ao menos que temporariamente sair do Z-4 e ganhar muita moral para sair da delicada situação que vivia na competição.

Após a partida o técnico Dorival Júnior falou sobre a partida, a reestreia de Hernanes e sobre a boa presença do torcedor tricolor mesmo longe de casa.

"Sou bem comedido, não me manifesto após as partidas. Comemoro da minha maneira. Estou muito feliz pelo rendimento da equipe, pelo que produzimos. Claro que o resultado é importante, mas o time jogou muito bem. Quando você conquista um resultado assim, a confiança começa a voltar, a produtividade melhora e coletivamente o time volta a crescer", declarou o treinador.

"Uma chegada importante. Ele fez com que todos os jogadores ao seu redor crescessem de rendimento. Fez uma partida de alto nível. Esperava que tivéssemos um acréscimo, mas me surpreendeu a maneira que ele jogou hoje. Foi apenas o início e espero que daqui a pouco possamos ter uma sequência. Ele poderá acrescentar muito" ,falou sobre a volta de Hernanes.

"Uma torcida que coloca 50 mil pessoas numa noite de segunda-feira mostra que está abraçando o time, está interessada em ajudar para que possamos reverter esse quadro. Eles estão passando muita força para nós. Espero que possamos fazer uma grande festa na quinta, no Morumbi", disse sobre o apoio do torcedor durante todo o jogo.

"Já o Marcos Guilherme era um garoto que nós observávamos havia tempos. Tentei levá-lo para o Santos, mas não deu certo. Espero que ele cresça na sua carreira porque está buscando isso, tem capacidade para crescer", disse, elogiando o estreante Marcos Guilherme.

"Pelo que a equipe vinha produzindo hoje, o placar de 3 x 1 para o Botafogo era inexplicável. Não tinha como justificar. Temos que valorizar que é a primeira vitória como visitante. Ninguém esperava a maneira que foi construída a vitória, mas estava muito tranquilo porque sabia o que a equipe poderia apresentar. Eles deram a impressão que poderiam reverter o placar adverso", falando sobre a confiança da equipe e como o time sempre acreditou num bom resultado.