Hernanes lamenta tropeço mas cita empenho dos atletas: "A gente vai trabalhar cada vez mais sério"

Após virada épica contra o Botafogo na semana passada Tricolor não conseguiu manter uma sequência positiva. (Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC)

Após conquistar uma vitória histórica contra o Botafogo no último final de semana o São Paulo não manteve a sequência na 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor foi derrotado nesta última noite (03) pelo Coritiba, no Morumbi, por 2 a 1 e voltou à zona de rebaixamento, ocupando agora a 17ª posição.

A equipe são-paulina contou com um fator importantíssimo a seu favor, contra o time paranaense: A torcida. Os torcedores lotaram as arquibancadas do Cícero Pompeu de Toledo, totalizando um público recorde na competição de mais de 53 mil pessoas.

“Parabéns torcida são-paulina, porque veio nos apoiar. Os torcedores estão de parabéns. A gente vai trabalhar cada vez mais sério, mais forte, para conseguir corresponder e retribuir todo este carinho. Acho que eles têm que vir, acompanhar a gente, estar junto como fizeram. Quando o estádio está lotado faz total diferença”, disse o camisa 1, Renan Ribeiro.

“É difícil até de falar, porque o nosso desejo era presentear os torcedores com um resultado positivo. A gente sabia que era um jogo crucial para a nossa ascensão no campeonato, mas perdemos muitos gols. O Coritiba soube aproveitar as oportunidades e venceu a partida”, completou o atacante Marcos Guilherme.

Hernanes, que reestreou no Morumbi após 7 anos lamentou a derrota Tricolor aos paranaenses e acredita que a equipe pecou, principalmente, na hora de concluir as finalizaões. “A gente tentou no primeiro tempo. Tentou e conseguiu criar chances, mas não fizemos o gol. Pecamos nesse ponto. No segundo tempo o Coritiba veio fechado, e em dois contra-ataques achou os gols. A gente não conseguiu reagir antes”, disse o Profeta.

“Reagimos no final, mas não conseguimos o empate. O futebol é assim, perecível. Tentamos dar continuidade ao nosso trabalho para reagir, mas não soubemos aproveitar as oportunidades. E no futebol é assim: tem que aproveitar para matar o jogo”, completou Hernanes.

Buscando sair novamente do Z-4 o São Paulo viajará à Arena Fonte Nova para enfrentar o atual 16º colocado, Bahia. A partida acontecerá no próximo domingo (06), às 16h.