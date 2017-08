Jogo São Paulo x Cruzeiro ao vivo hoje no Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

INCIDENCIAS: Partida válida pela 20° rodada do campeonato Brasileiro. Jogo acontece neste domingo as 11h00 no estádio do Morumbi em São Paulo

ÁRBITRO: Rafael Traci; Auxiliar 1: Ivan Carlos Bohn; Auxiliar 2 Pedro Martinelli Christino. Trio do estado do Paraná

A transmissão do jogo São Paulo x Cruzeiro ao vivo começará na hora da partida, ás 11h00, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

As duas equipes já se enfrentaram três vezes neste ano, duas pela copa do Brasil e uma pelo campeonato Brasileiro; Cruzeiro ganhou duas vezes e o São Paulo uma. Pelo campeonato brasileiro no primeiro turno, Raposa venceu por 1 a 0 com gol do argentino Ábila.

Reforço na área: Alexis Messidoro é regularizado no Cruzeiro e fica à disposição de Mano para encarar o São Paulo

Desfalque do Cruzeiro: Lucas Silva (Suspenso) e Dedé (Machucado)

Provável Cruzeiro 4-3-3: Rafael; Ezequiel, Digão, Léo e Bryan; Nonoca, Hudson e Robinho; Alisson, Rafael Sobis e Sassá.

Desfalque do tricolor: Wellington Nem, Morata, Araruna e Lucas Fernandes (Machucados) e Cueva (Suspenso)

Provável São Paulo 4-1-4-1: Renan Ribeiro; Buffarini, Arboleda, Rodrigo Caio e Edimar; Éder Militão; Petros, Hernanes, Marcos Guilherme e Marcinho; Lucas Pratto

Jogando como visitante no campeonato, Cruzeiro tem 10 jogos; três vitorias, dois empates e cinco derrotas.

Raposa tem confronto importante na próxima quarta feira pela semi finais da copa do Brasil. Equipe vai a Porto Alegre enfrentar o Grêmio, por isso técnico Mano Menezes deve levar a campo um time misto.

Cruzeiro está na 7º colocação do campeonato com 27 pontos. Na última rodada do campeonato empatou em casa contra o Botafogo por 0 a 0

Jogando como mandante tricolor tem nove jogos; são quatro vitórias, três empates e duas derrotas.

São Paulo vem de duas derrotas seguidas para Coritiba e Bahia, que são adversários diretos na luta contra o Z4. Na última rodada o tricolor perdeu para o Bahia por 2 a 1.

Tricolor paulista precisa reagir na competição, com 19 pontos e na 17º colocação do campeonato São Paulo fez o seu pior turno na história do Brasileirão

