Dorival Júnior elogia atuação do São Paulo após empate com Avaí: "Houve grande evolução"

Em empate contra a equipe catarinense Tricolor se mantém fora do Z-4 (Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC)

Em confronto direto pela luta contra o rebaixamento o São Paulo enfrentou o Avaí, na Ressacada, conquistando um empate por 1 a 1. A partida, realizada na tarde deste domingo (20), evitou que a equipe catarinense ultrapassasse o Tricolor na tabela do Campeonato do Brasileiro, mantendo a equipe paulista na 16ª posição.

No entanto, o empate obtido na 21ª rodada da competição nacional ainda não assegura o Tricolor fora do Z-4, que ainda pode ser ultrapassado pela Chapecoense, que duela contra o Palmeiras ainda neste domingo. Apesar do risco de cair para à 17ª colocação, o comandante são-paulino, Dorival Júnior, avaliou uma evolução do time contra o Avaí, destacando a elaboração de mais jogadas pelas laterais do campo e o crescimento de alguns jogadores como Edimar e Buffarini.

“Fico satisfeito, porque acho que houve uma evolução grande. A equipe está começando a criar uma confiança maior. Espero que a gente possa manter essa postura e melhorar daqui para frente. Estamos aguardando por esse embalo, a equipe já tem feito jogos mais consistentes, oscilado muito menos do que acontecia antes”, afirmou Dorival, que emendou.

“Nós começamos a triangular mais pelos lados do campo, isso aconteceu em momentos oportunos com jogadas trabalhadas pelos dois lados. Houve mais presença do Edimar e crescimento do Buffarini nessa partida. Estamos aguardando por uma arrancada, está demorando a acontecer, mas a equipe tem feito por merecer e a qualquer momento possamos consolidar essa situação”, disse.

Para o próximo duelo contra o Palmeiras, fora de casa, Dorival acredita no crescimento técnico e na confiança da equipe para que o Tricolor continue a somar pontos na competição. “O crescimento é pequeno, gradativo, mas vem acontecendo. A gente percebe um time um pouco mais solto, com confiança pra começar jogadas importantes, foi assim hoje e em alguns momentos contra Cruzeiro (3 x 2) e Botafogo (4 x 3)," opinou o técnico, que finalizou ressaltando a esperança de que, com o crescimento da equipe, o São Paulo cresça no Brasileirão.

"Estamos aguardando que essa arrancada se complete com um grande resultado, quem sabe esteja próximo pelo volume de trabalho, concentração do grupo e interesse deles em querer acertar. Isso aí é importante. Espero que as coisas comecem a se acertar daqui para frente, e os jogadores continuem respondendo”, disse.

O São Paulo enfrenta o Palmeiras, no Alianz Parque, em partida válida pela 22ª rodada do Brasileirão. O duelo ocorre no próximo domingo (27), às 16h.