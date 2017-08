São Paulo anuncia contratação de zagueiro Bruno Alves

Google Plus

Foto: Érico Leonan / São Paulo FC

Na tarde desta segunda-feira (21), a diretoria do São Paulo anunciou mais uma contratação, dessa vez, a do zagueiro Bruno Alves de 26 anos.

O defensor era atleta do Figueirense e assinou contrato com o clube paulista até 2020. O jogador veio a pedido do técnico Dorival Junior, e após despertar interesse de outros times brasileiros, Bruno demonstrou animação em defender a camisa Tricolor e acabou escolhendo o time da capital, que agiu rápido para sua contratação.

Formado nas categorias de base do Figueirense, Bruno já defendeu a camisa do clube de Florianópolis por mais de 100 partidas, e nesta passagem ajudou na conquista do bicampeonato catarinense de 2014 e 2015.

Para aperfeiçoar suas habilidades, Bruno foi de empréstimo para o Ribeirão, equipe de Portugal, em que defendeu a camisa na temporada 2011/12, após voltar ao Brasil, o atleta passou por mais alguns clubes, antes de voltar a capital catarinense. Defendeu Metropolitano (SC), Barretos (SP), São José (RS), CRAC (GO) e em 2013 voltou para o Orlando Scarpelli, onde ficou até o meio de 2017. Por problemas de atraso salarial, Bruno rescindiu seu contrato e ficou livre no mercado.

Na carreira, o atleta já foi premiado com a medalha de bronze, de melhor zagueiro do Campeonato Catarinense em 2016 e 2017. O zagueiro veio para fortalecer o sistema defensivo tricolor, que atualmente conta com Rodrigo Caio, Arboleda, Lugano, Aderllan, Douglas e Lucão que segue afastado da equipe.

A contratação veio em boa hora, já que para as eliminatórias para a Copa do Mundo 2018, o São Paulo não contará com Rodrigo Caio e Arboleada para alguns jogos, pois ambos foram convocados para suas respectivas seleções. Bruno reforçará a equipe e será peça chave para os treinamentos e as partidas sem deixar desfalques na região defensiva.

Bruno Alves realizou exames na manhã do dia 21, conheceu estrutura do CT e deve iniciar os treinamentos junto a equipe na manhã do dia 22.

Ficha Técnica

Nome completo: Bruno Fabiano Alves

Data de nascimento: 16/04/1991 (26 anos)

Local de nascimento: Jacareí-SP

Altura: 1m86

Peso: 85kg

Clubes: Figueirense (2010-2011), Ribeirão-POR (2011/12), Metropolitano-SC (2012), Barretos-SP (2012), São José-RS (2013), CRAC-GO (2013), Figueirense (2013-2017) e São Paulo (desde 2017)

Títulos: Campeonato Catarinense (2014 e 2015)

Premiações: Melhor zagueiro do Campeonato Catarinense de 2016 (bronze), Troféu Gustavo Kuerten Excelência no Esporte 2016 (segundo lugar) e Melhor zagueiro do Campeonato Catarinense de 2017 (bronze)