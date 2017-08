Hernanes destaca empenho mesmo em derrota do São Paulo: “Tentamos, era um jogo difícil”

Foto: (Divulgação / Getty Imagens)

Como todo clássico, esse também não deixava de ser decisivo, as duas equipes precisavam vitória. O São Paulo, para escapar da zona de rebaixamento, já o Verdão, para encostar de vez nos líderes da competição.

O tricolor abriu o placar com Marcos Guilherme, mas tomou a virada com vitória palmeirense por 4 a 2. Hernanes, que vem sendo apontado como a esperança para o time sair da zona de rebaixamento e responsável pelo segundo gol do jogo de hoje, declarou sua opinião sobre o confronto: “A gente fez o que tinha que fazer. Tentamos. Era um jogo difícil. Tentamos no segundo tempo conseguir a vitória, tivemos chances boas. No contra-ataque, eles conseguiram fazer o terceiro e ficou difícil. Próximo jogo é em casa e vamos tentar os três pontos”, disse o capitão são-paulino.

O meio-campista também explicou a má fase que seu time vem passando: “Temos que nos preparar como a gente vem fazendo, nós temos treinado de uma maneira muito forte, temos tentando corrigir os erros que cometemos, mas no calor da partida falta maturidade para fazer a leitura do momento, leitura do jogo. Estamos aqui, no estádio dos caras, temos um ponto, saímos na vontade de conquistar os três, sem proteger um ponto que já tínhamos. Acabamos tomando o terceiro. Essa humildade a mais que temos que ter”, assumiu Hernanes.

Com problemas para renovar seu contrato, Renan Ribeiro vem dando espaço a Sidão de baixo das traves tricolor. Porém, o goleiro vem sendo criticado por supostas falhas na meta tricolor: “Falta de ritmo todos sentem. Isso não é desculpa e pretexto para nada. Tenho cooperado da maneira que posso. Tem que pensar no São Paulo, não em mim", desabafou o camisa do 12.

O resultado não foi nada bom para o São Paulo, ainda mais com a vitória do Vasco em cima do rival, Fluminense. Sem contar o confronto entre Avaí e Chapecoense, que independente do resultado, não ajuda o desesperado hexa Campeão Brasileiro. Clube segue na zona de rebaixamento. Com isso, o time vai para mais uma batalha, contra a Ponte Preta no sábado no Morumbi.