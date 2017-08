Dorival lamenta revés contra o Palmeiras: "Poderia ter sido a nosso favor"

Derrota no choque-rei impede recuperação da equipe paulista no Campeonato Brasileiro.(Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC)

O São Paulo deixou de pontuar no Campeonato Brasileiro na tarde deste domingo (27). Enfrentando o Palmeiras fora de casa, o Tricolor foi derrotado por 4 a 2, se mantendo no Z-4.

Mesmo após o apoio de aproximadamente 18 mil torcedores, que compareceram ao Morumbi no último sábado (26) para prestigiar as atividades desenvolvidas pela equipe, o Tricolor deixou a desejar no aproveitamento de oportunidades que, para o comandante Dorival Júnior, foi o que colaborou para a derrota no Choque-Rei.

"Tivemos alguns momentos na partida que foram chave para que saíssemos com o resultado diferente. Quando estávamos com 1 a 0 no placar, e tivemos a possibilidade da segunda bola, e no momento em que estava 2 a 2, tivemos três reais oportunidades de estarmos à frente. Acabou mudando completamente aquilo que foi a fase final da partida. Poderia ter sido a nosso favor”, afirmou Dorival.

“Tem acontecido um fato que todo momento que tomamos um gol, vem logo em sequência um segundo. Isso acaba desarticulando qualquer situação. Foi assim no primeiro tempo, quando estava 1 a 0. Aconteceu também no segundo tempo. Acontece com um clube que está tentando sair de uma zona. Existe sempre uma dúvida em relação a uma tomada de decisão. É natural que aconteça a dúvida quando não se tem confiança. Nesses momentos de tomadas de decisões, ela seria fundamental”, avaliou.

De acordo com o técnico são-paulino, a equipe tem evoluído nos últimos jogos. Porém, o resultado final é um dos principais fatores que está impedindo a equipe paulista de se recuperar na competição. “A pressão acontece, mesmo se tivéssemos conseguido uma vitória. A pressão é grande, para um time grande é ainda maior. Só nós vamos resolver tudo isso. É claro que o São Paulo tem apresentado mudanças, mas ainda falta o resultado final. Hoje era mais uma partida para sair da zona problemática e iniciar uma recuperação”, afirmou Dorival Júnior.

Devido a disputa das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, a competição nacional será paralisada, fazendo com que o Tricolor volte em campo apenas no dia 9 de setembro. O duelo será contra a Ponte-Preta, no Morumbi, às 19h.

“Estamos adiando a todo momento e é natural que esse desgaste crie um desconforto ainda maior. O papel do torcedor, o que ele tem nos apoiado, as condições da diretoria. Nós não temos do que reclamar. Precisamos mesmo é de resultados, para que a confiança retorne o quanto antes”, finalizou o comandante.