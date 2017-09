Meia do São Paulo, Lucas Fernandes se diz pronto para titularidade: "Chegou minha hora"

Foto: Felipe Espíndola/São Paulo FC

Um dos principais jogadores que se destacaram nas categorias de base do São Paulo nos últimos anos, o meio-campista Lucas Fernandes começa a galgar espaços no time principal. Por isso, o jogador acredita que o protagonismo nos juvenis pode ser exposto. O atleta foi promovido no começo de 2016, disputou 25 partidas e marcou dois gols. Em entrevista coletiva concedida no CCT da Barra Funda, Lucas Fernandes acredita que atingiu o máximo de sua forma e que pode atuar bem no time titular.

“Tenho buscado a minha melhor forma física e neste momento posso dizer que estou me sentindo muito bem preparado. Acho que chegou a minha hora. Me sinto pronto para poder ser titular e fazer bons jogos. Trabalhei firme nas duas últimas semanas, na verdade não só nelas, mas venho trabalhando firme ao longo do ano. Todo jogador quer uma sequência. Busco isso desde que subi e vou procurar aproveitar da melhor maneira possível quando receber uma oportunidade. O Dorival tem pedido bastante intensidade nos treinos e tenho buscado evoluir na parte física e me dedicado bastante para que, no jogo, eu consiga ter a intensidade que ele me pede. Não é porque sou mais novo ou eles são mais velhos que a responsabilidade de um é maior que a do outro. Estamos todos no mesmo barco, temos de nos impor em campo. Personalidade é do futebol, se quer ganhar alguma coisa tem de se impor, não pode se omitir”, afirmou o meia.

Foto: Rubens Chiri|São Paulo FC

E o técnico Dorival Júnior irá promover modificações no time. Ao levar em consideração o treino realizado na tarde desta terça-feira (5), alterações foram feitas. Com a ausência de Jucilei e Marcos Guilherme, Jonatan Gomez e Maicosuel ganharam oportunidade, além de Júnior Tavares. Na zaga, Lugano treinou no time reserva e deu oportunidade para Dorival observar Aderllan e Bruno Alves.

Foram vários tipos de atividade, segundo informações repassadas pela assessoria de comunicação. Marcação pressão, recomposição, jogadas de infiltração e jogos curtos. Segundo o treinador tricolor, essas mudanças fazem parte de um processo de observação de todo o elenco para avaliar o potencial de cada um no decorrer da temporada.

O São Paulo volta a entrar em campo contra a Ponte Preta. O duelo acontece às 19 horas do próximo sábado (9), no Morumbi. O Tricolor ocupa a penúltima colocação do Campeonato Brasileiro da Série A 2017 e busca desesperadamente sair da zona de rebaixamento para evitar a primeira queda da história do clube.