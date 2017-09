Jogo São Paulo x Ponte Preta AO VIVO pelo Campeonato Brasileiro 2017

Google Plus

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, da jogo entre São Paulo x Ponte Preta ao vivo no Morumbi, valendo pelo Campeonato Brasileiro 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 19h, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Assistentes: Dibert Pedrosa Moises (RJ) e Michael Correia (RJ)

Machucados: Não disponíveis

Suspensos: Wendel (3º Amarelo)

Pendurados: Emerson Sheik, Aranha, Jeferson, Jadson e Fernando Bob

PONTE PRETA:

Aranha, Nino Paraíba, Marllon, Luan Peres e Danilo Barcelos; Fernando Bob, Elton e Naldo; Felipe Saraiva, Lucca (Léo Gamalho) e Emerson Sheik.

Machucados: Morato, Wellington Nem e Bruno

Suspenso: Arboleda (3º amarelo).

Pendurados: Edimar, Hernanes, Lugano, Renan Ribeiro, Petros, Junior Tavares, Pratto

SÃO PAULO:

Sidão: Militão, Bruno Alves, Rodrigo Caio e Edimar; Petros, Jucilei e Hernanes; Marcos Guilherme, Lucas Fernandes e Pratto

Já na Macaca o técnico Gilson Kleina fechou os treinos durante a semana e tem uma dúvida. O atacante Lucca, com uma torção no tornozelo direito, foi desfalque na derrota para o Atlético-MG por 2 a 1, no Moisés Lucarelli.

Caso ele siga fora, a opção de Kleina é Léo Gamalho, autor do gol contra o Galo, e que formará o trio de ataque ao lado de Felipe Saraiva e Emerson Sheik.

O técnico Dorival Júnior deve fazer mudanças, a principal delas a entrada do meia Lucas Fernandes no lugar de Cueva, que vive má fase.

A Ponte tem 27 e está em 13º.

Tricolor precisa desesperadamente da vitória, já que ocupa a 19ª colocação no Campeonato Brasileiro com apenas 23 pontos.

São Paulo e Ponte Preta se enfrentam neste sábado às 19h no Morumbi pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.