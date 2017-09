Após polêmica com Rodrigo Caio, Cueva ameniza ambiente: "Somos uma família"

Google Plus

Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC

Uma polêmica tem rondado comissão técnica, jogadores e torcida São Paulina na última semana. O atrito entre Cueva e Rodrigo Caio foi o que desenrolou a discussão.

Na semana anterior ao jogo contra a Ponte Preta, ao ser perguntado sobre a boa fase de Cueva na Seleção Peruana, e pela má fase do atleta no Tricolor, Rodrigo Caio em entrevista coletiva, disparou a seguinte frase

“Nosso momento não é fácil, dificulta para que o jogador desempenhe o seu melhor. Ainda mais para ele que é o nosso camisa 10, que articula todas as jogadas. Ele tem consciência de que precisa melhorar. De alguma maneira, a gente tenta ajudar, mas ele também precisa querer se ajudar”

A semana se passou e o dia da partida com a Macaca chegou, 43 mil torcedores lotaram o Morumbi mais uma vez. O zagueiro começou como titular, o meia por sua vez, no banco de reservas.

A partida não agradou a ninguém, uma vez que a equipe da capital vencia por 2 a 0 e acabou levando o empate. Resultado desfavorável para os Tricolores. Após o apito final, repórteres esperavam na Zona Mista, e o que se viu, foi Cueva irritado, não gostou do resultado da partida, e quando foi questionado por um repórter, disparou “Fala com o Rodrigo Caio”, demonstrando clara irritação, pela declaração do defensor.

Isso foi o que necessitou, para que muitos falassem de “crise”, “elenco rachado” entre outras coisas. Até Hernanes veio a público minimizar o atrito.

“A gente está fazendo uma tempestade em copo d’água. Foi uma coisa normal. No treino acontece de um xingar o outro, cobrar. Claro, a exposição através dos veículos de comunicação não deveria ser feita. Não vejo nada de mais nisso” disse o Profeta

O técnico Dorival Júnior também tentou apaziguar os ânimos, e nesta segunda-feira(11), o principal personagem da história veio esclarecer os fatos.

Em entrevista coletiva, Cueva pediu desculpas a Rodrigo Caio, aos companheiros e ao São Paulo no geral. O peruano também disse que conversou com o companheiro por whatsapp, e pessoalmente momentos antes da coletiva, e que já tinham se entendido.

"O erro foi meu. Começaram a passar as imagens do que Rodrigo falou de mim, só vi isso, me irritei e agora peço desculpa publicamente a ele, aos companheiros e a todo o São Paulo. Muitos falam que estamos brigando e não é assim. Não gosto que falem coisas erradas. Somos uma família. Famílias têm problemas, mas resolvem eles internamente" Esclareceu o camisa 10

O São Paulo agora, viajará até a Bahia, onde enfrenta o Vitória, no próximo domingo (17), e a vitória é essencial para que o clube tente se reerguer no campeonato brasileiro. Vale ressaltar, que a equipe se encontra em penúltima posição na competição.