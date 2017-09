Jogo Vitória x São Paulo AO VIVO online pelo Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

INCIDENCIAS: INCIDENCIAS: PARTIDA A SER DISPUTADA NO ESTÁDIO DO BARRADÃO, EM SALVADOR, VÁLIDA PELA 24ª RODADA DO BRASILEIRÃO 2017.

A transmissão do jogo entre Vitória x São Paulo ao vivo começará na hora da partida, ás 16h00, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

Arbitragem: Rodolpho Toski Marques apita o jogo, auxiliado por Bruno Boschilia e Victor Hugo Imazu dos Santos

Desfalques do tricolor paulista: Edimar e Jucilei (suspensos); Bruno, Morato, Wellington Nem e Araruna (machucados)

A provável escalação do São Paulo: Sidão; Éder Militão, Arboleda, Rodrigo Caio e Junior Tavares; Petros, Gomez, Hernanes, Marcos Guilherme e Lucas Fernandes; Lucas Pratto.

Desfalques do Leão: Juninho e William Farias (lesionados)

Provável escalação do Vitória: Fernando Miguel; Caíque Sá, Kanu, Wallace e Patric (Fillipe Soutto); Ramon, Uillian Correia e Yago; Neilton, Kieza (David) e Santiago Tréllez.

No primeiro turno do Campeonato Brasileiro, São Paulo venceu o Vitória no Morumbi por 2 a 0, com gols de Thomaz e Lucas Pratto.

São Paulo está na 19º colocação do Campeonato com 24 pontos, foram 23 jogos com seis vitórias, seis empates e onze derrotas.

Em entrevista após o jogo, Dorival Júnior mostrou satisfação com as mudanças, apesar do empate em casa!

São Paulo também empatou em casa na última rodada, vem de um 2 a 2 contra a Ponte Preta dentro do Morumbi, Hernanes e Bruno Alves fizeram para o tricolor paulista, mas Danilo Barcelos e Léo Gamalho deixaram tudo igual na partida.

Vitória está na 17º colocação do campeonato com 26 pontos, foram 23 jogos com sete vitórias, cinco empates e onze derrotas.

Vitória vem de empate no Campeonato Brasileiro. O time do técnico Vagner Mancini empatou com o Fluminense no Barradão por 2 a 2. Com gols de Neilton e Kanu para o Leão, e Henrique Dourado e Wendel para o Tricolor carioca.

Seja bem-vindo, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe em tempo real, os principais lances do jogo entre Vitória x São Paulo ao vivo no estádio do Barradão, valendo pela 24º rodada do Campeonato Brasileiro de 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 16:00hs, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!