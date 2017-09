Hernanes comemora resultado positivo em Salvador: "Vem coroar um trabalho"

Jogadores comemoraram a vitória ao lado da torcida, que compareceu em bom número ao Barradão neste domingo. (Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC)

O São Paulo alcançou seu objetivo em Salvador na tarde deste domingo (17). No Barradão, o Tricolor conquistou os 3 pontos vencendo o Vitória por 2 a 1, em partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com gols de Éder Militão e outro contra, após a cobrança de escanteio do meia Cueva, a equipe paulista alcançou os 27 pontos, ocupando no momento a 17ª posição na tabela da competição nacional. Apesar de ainda integrar o Z-4,a vitória foi muito importante para que o time reforçasse ainda mais o sentimento de confiança perante a atual fase que o clube atravessa.

Para Hernanes, o resultado positivo é fruto do trabalho de toda a equipe, que tem buscado dar o seu melhor em cada partida. “Importante vitória, que vem coroar um trabalho. A gente fechou, fizemos um pacto de não pensar o resultado, mas sim na atuação de cada um, e o resultado viria como consequência. Fizemos um jogo equilibrado, sofremos um pouco no final, mas estamos de parabéns”, disse o camisa 15.

O ídolo são-paulino, que teve a chance de matar o jogo nos minutos finais ainda assumiu que foi "fominha" ao não realizar o passe ao meia Thomaz, que se posicionava em frente ao gol adversário durante o lance no segundo tempo. “Tive a chance de passar para o Thomaz, mas acabei chutando, poderíamos ter matado o jogo antes, mas importante é que vencemos”, completou.

Para o volante Petros a vitória também reflete o trabalho da equipe, que busca deixar para trás a atual fase e vencer ainda mais partidas na competição: “Resultado que representa nossa hombridade, lealdade e trabalho. Você tem que dar a cara para os problemas. Sabemos com quem podemos contar em momentos difíceis e esses jogadores estão correspondendo. Tem sido difícil, mas vamos sair dessa, é tudo para eles (torcida)”, afirmou.

Petros também aproveitou para responder .ao comentário do jogador Kanu, do Vitória, que disse durante a semana que a equipe baiana atropelaria o time do São Paulo no Barradão. “O Kanu ele tem que respeitar a camisa do São Paulo e seus jogadores, aqui só tem trabalhador, pai de família. Aqui é São Paulo, não tem essa de atropelar ninguém, tem que aprender a respeitar”, finalizou.

Já no próximo domingo (24) o duelo é majestoso. O Tricolor enfrenta o Corinthians em casa, às 11h.