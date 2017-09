Dorival Júnior exalta atuação do São Paulo após triunfo em Salvador: "Satisfeito com o que vi"

Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC

Na tarde deste domingo (17), os torcedores são-paulinos respiraram mais aliviados após a partida contra o Vitória, no Barradão. A partida era importante para ambos os lados, pois era confronto direto de equipes que ocupam a zona de rebaixamento. E nesse confronto, o São Paulo levou a melhor ao vencer os baianos por 2 a 1. Embora conquistasse três pontos importantes, o time não deixou a zona de rebaixamento, mas subiu para o 17º lugar, com 27 pontos conquistados.

Em entrevista coletiva concedida depois do duelo no Barradão, o técnico do São Paulo, Dorival Júnior, comentou sobre os três pontos conquistados como visitante e destacou a atuação da equipe, uma amostra da evolução, debaixo de seu ponto de vista.

“Fico muito satisfeito com o que vi hoje. Foi, sim, um resultado importante, mas apenas uma boa vitória, nada além disso. Temos de voltar a visar a partida seguinte. Não temos mais como errar no campeonato. Estamos com o passivo muito alto Estamos no caminho. Mas é muito cedo ainda para dizer que as coisas viraram. Temos de continuar o trabalho. Continuo achando que a equipe está evoluindo”, analisou.

Apesar da animação do comandante pelo triunfo, Dorival lembrou que deve manter seriedade para continuar o trabalho de recuperação.“Não posso ter outra postura, ainda estamos na zona de rebaixamento. Vejo agora uma equipe mais consciente. Vamos trabalhar muito por um grande resultado. Sinto os jogadores muito mais confiantes e interessados com o momento do clube” , disse.

Dorival também aproveitou para comentar sobre a torcida do São Paulo, que demonstra apoio apesar da situação caótica que se encontra. De acordo com o comandante tricolor, a manifestação dos torcedores continuou a dar forças aos jogadores e à comissão técnica.

“O que a torcida do São Paulo tem feito vai na contramão de tudo que vi na minha carreira. Em um momento como esse, todas as equipes seriam pressionados, e não é o que estou vendo, eles tem ações contrárias. Por isso temos de estar cada vez mais preocupados nos abraçar cada dia mais, que passamos mais confiança aos torcedores. Passamos todos os aspectos do que é torcer, passar o incentivo a todo momento.” afirmou

O técnico ainda colocou um ponto final no assunto da semana no clube: o mal-entendido entre o zagueiro Rodrigo Caio e o meia Cueva. Para Dorival Júnior, não há elenco dividido e destacou a importância do jogador peruano para a equipe.

"O grupo está tendo a mesma postura desde o primeiro dia que cheguei. Tivemos um caso isolado, com pedido de desculpa, resolvido. As pessoas generalizam, dizem que o grupo está rachado. Que grupo rachado? Isso aí, infelizmente, é explorado de uma maneira que não é a realidade dos fatos. Me desculpem, mas foi uma declaração, no dia seguinte estava tudo resolvido. O Cueva é jogador importante, não dá para abrir mão. Ele está muito interessado em buscar suas melhores condições. Espero que ele continue trabalhando, como vem trabalhando. É puro merecimento por aquilo que ele vem fazendo”.

Em conclusão, o técnico do São Paulo falou que vai ajudar os jogadores a manterem a concentração para continuarem a pontuar no Campeonato Brasileiro. O próximo jogo é o clássico contra o Corinthians, a ser disputado no Morumbi, no próximo fim de semana. “Uma vitória não nos deixará tranquilos, nem uma derrota nos deixará em desespero. Temos que pontuar sempre. O que podia errar, acabou já errando dentro da competição. Para nós todo jogo tem sido uma decisão. É rodada a rodada, ponto a ponto", finalizou.