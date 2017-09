Dorival elogia atuação do São Paulo no  clássico: "Taticamente foi uma partida quase perfeita"

(Foto: Divulgação/Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

Na manhã deste domingo (24), o clássico entre São Paulo e Corinthians que terminou em um empate, apresentou lances polêmicos e erro de arbitragem deixando o São Paulo com um ponto a mais e dependendo de combinações de jogos para se manter longe da zona de rebaixamento.

Dorival Júnior concedeu uma coletiva após o Majestoso. O técnico do tricolor afirmou ter gostado da atuação de seus comandados: "Taticamente, foi uma partida quase perfeita. São Paulo se dispôs a uma marcação, Corinthians teve poucas infiltrações. Fizemos o primeiro gol, tivemos três lances decisivos e capitais. O segundo gol, o Pratto estava de costas para o Cássio. A única opção que ele teria foi o que ele fez, e o árbitro foi na do Cássio. O segundo gol mataria o jogo, com certeza. É uma pena porque, mais uma vez, a gente deixa escapar um resultado que seria fundamental".

Sobre o lance de Júnior Tavares no gol do Corinthians, Dorival reconhece "Ele tentou uma proteção na jogada. De repente, se ele coloca a bola para a lateral, um lateral batido para dentro da área poderia ter saído o gol. Depois, no lance, é difícil julgar o que seria correto ou não, se ele colocasse para escanteio. Não foi feliz, o Rodriguinho teve a felicidade de sair da proteção que o Júnior fazia, botou a bola para área e tivemos uma segunda possibilidade de tirar a bola do jogo. E acabamos não sendo felizes".

Sobre as polêmicas substituições, o técnico do Tricolor assegura "São Paulo não alterou posicionamento. Tentei fortalecer o meio-campo e em momento nenhum o São Paulo foi para trás. E botei velocidade com o Denilson pelo lado do campo. Ele seria nosso escape, a velocidade que o Lucas, pelo desgaste, não estava mais conseguindo ligar. E o Denilson fatalmente ligaria esse contra-ataque. O Cueva também se desgastou bastante. Foi um jogo que exigiu muito, eu tinha de fazer uma alteração. O Jucilei entrou com muita força, fez duas ou três jogadas que poderiam ter resultado em gol. Não acho que a equipe retraiu. Quem viu isso viu errado. Não foi essa a intenção e a postura. Tanto que o Jucilei jogava ali até outro dia, na mesma função que o Cueva vinha fazendo. As características são diferentes, mas a condição foi mantida"

Ao ser perguntado se a incompetência da arbitragem influenciou no resultado Dorival delcarou, "Não, incompetência, não. Na minha concepção, nos tirou a possibilidade do resultado, mas é um erro que poderia ter acontecido a nossa favor, e aconteceu a favor do Corinthians. E seria o gol e acabaria o jogo, da maneira como o jogo estava. Me desculpem, mas acabaria. E foram erros capitais. Primeiro, o pisão do Maycon. Foi o mesmo pisão do Lucas Fernandes, e o Lucas tomou cartão. O Maycon foi ignorado, Ninguém viu o pisão do Maycon, é uma coisa impressionante. Nenhum dos árbitros viu. Segundo, a bola atrasada pelo Pablo, também não foi dado nada. Terceiro, o pênalti. Dentro da área, abriu o braço. Já vi pênaltis aí absurdos, e contra o próprio São Paulo. A bola toca no braço e é ignorado novamente. E o gol (anulado). Então, jogar contra um adversário como o Corinthians, líder da competição, contra o imponderável. É complicado, não é qualquer equipe que consegue"

Dorival Júnior também explica sobre a escalação ofensiva que usou contra o Corinthians e a postura do São Paulo "Foi a melhor partida da equipe. Vinha jogando bem contra o Vitória, jogou muito bem contra a Ponte Preta. O São Paulo vem crescendo, vem melhorando, sofrendo bem menos do que acontecia anteriormente", finalizou o técnico.