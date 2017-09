Em Majestoso bastante disputado, São Paulo e Corinthians ficam no empate

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELA 25ª RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO 2017, NO ESTÁDIO MORUMBI EM SÃO PAULO. RECORD DE PÚBLICO NO ANO, TOTAL: 61.142. RENDA: R$ 1.719.056,00.

O Corinthians empatou com o São Paulo por 1 a 1 neste domingo (24) no Morumbi, com gol de Petros, ex-jogador do Timão, aos 27’ do 1º tempo, e Clayson igualou o placar aos 31’ do 2º tempo.

O Timão entrou em campo com o que seria seu “time ideal”, sem desfalques, diferente das partidas anteriores, mas mesmo assim, tiveram dificuldades para passar pelo time do São Paulo, e foi dominado em grande parte do jogo.

A atuação do time visitante no 1º tempo fazia com que o mandante aproveitasse falhas, principalmente vindas do meio-campo adversário, que facilitavam as chances de gols do São Paulo, e também não se encontravam no contra-ataque, dificultando a vida dos corinthianos.

O empate teve reflexos opostos em cada time, os jogadores do São Paulo vêem o resultado como um “tropeço”, já que estão em busca de vitórias devido ao perigo de serem rebaixados para a Série B do Brasileirão. Já os jogadores do Corinthians, que vêm sendo criticado pela péssima atuação do time no 2º turno do campeonato, comemoraram pela conquista de apenas 1 ponto, que ajuda a manter sua liderança tranquila.

Empate sofrido com gosto de vitória para o Corinthians

No 1º tempo, o São Paulo não precisou de muito tempo para assustar o time rival, e foi dominando o jogo, explorando as fraquezas do time do Corinthians, levando muito perigo ao gol de Cássio com chances claras de gol até que Petros abre o placar com chute cruzado, surpreendendo o goleiro corinthiano.

Com entrada de Marquinhos Gabriel no 2º tempo, o Corinthians criava muito mais chances, e facilitava avanço de jogadores importantes como Arana e abria oportunidades para Romero e Jô na área. Rodriguinho foi quem deu início a jogada, demonstrando garra ao brigar pela bola com Júnior Tavares, e Romero finalizou, mas a bola encontrou as mãos do goleiro Sidão, mas o mesmo não conseguiu defender o rebote de Clayson, que calou o Morumbi lotado.