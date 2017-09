Dorival minimiza polêmicas no Majestoso: "Importante é que fizemos grande jogo"

Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC

Nessa terça-feira (26) o técnico Dorival Júnior resolveu fazer algo diferente e se pronunciou no meio da semana, uma vez que normalmente só fala antes dos jogos e justamente para dar o recado de que se deve exaltar mais a melhora do time do que necessariamente as confusões ocorridas com a arbitragem no clássico contra o Corinthians no último domingo (24).

"Depois do grande jogo que fizemos no domingo, falamos pouco sobre isso. Falamos sobre erros que aconteceram, mas não podemos ficar debatendo isso, até porque tínhamos árbitros qualificados em campo. Temos que respeitar. No momento em que acaba o jogo, é normal tomar posições e reclamar. O importante é que fizemos um grande jogo", destacou o técnico.

"O comportamento dos jogadores mudou, todos estão voltados para tirar o São Paulo dessa situação. Estamos readquirindo a confiança. Temos seis ou sete jogadores que não têm 10 jogos. Eu mesmo só tenho 13 partidas no comando", acreditando que a equipe teve uma mudança de comportamento e pode sair do Z-4.

"Vamos acompanhar o dia a dia. A equipe começa a produzir bem. Quem entra está dando um bom suporte bom. Mas precisamos de uma sequência de bons jogos e de bons resultados", comentou sobre a ainda não ter um time ideal e a rotação de jogadores.

"É natural que seja frustrante porque todos estão vendo a entrega da equipe, a qualidade apresentada vem aumentando. Aí terminamos a rodada e continuamos nessa situação que incomoda. Mas sinto a equipe forte e a torcida confiante", disse o técnico sobre a demora em sair da zona de rebaixamento.

"A obrigação existe em todos os jogos. Queríamos ter vencido o Corinthians e, por tudo que fizemos, merecíamos. O jogo contra o Sport será uma decisão e precisaremos estar ainda mais focados. Os jogadores sabem o que o jogo representa e o que precisará ser feito", finalizou sobre a provável obrigação em vencer o Sport em casa.