Em 'jogo de seis pontos', São Paulo e Sport fazem confronto direto contra zona do rebaixamento

INCIDENCIAS: Partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017, a ser disputada no Morumbi, em São Paulo

Vivendo momento complicadíssimo no Campeonato Brasileiro 2017, São Paulo e Sport duelam na tarde deste domingo (1º) no Morumbi às 16h, em duelo válido pela 26ª rodada, no famoso 'jogo de seis pontos'. Os são-paulinos tentarão deixar a zona de rebaixamento, enquanto os leoninos buscam abrir vantagem para a degola.

Em situação conturbada desde a 8ª rodada, quando entrou na parte de baixo da classificação e não saiu mais, o Tricolor visa a recuperação da fase ruim. Com somente uma vitória durante os últimos cinco jogos, os paulistas vêm de um empate diante do Corinthians como mandante, que os deixou na 17ª posição e somando 28 pontos.

Sem vencer há oito partidas e caindo pela tabela, o Leão tenta também quebrar um jejum histórico de nunca ter superado o Soberano em São Paulo. Para atingir a meta, visa esquecer a igualdade ante o Vasco na Ilha do Retiro na última segunda-feira (25), que o fez prosseguir na 14ª colocação, com 30 pontos ganhos.

Tricolor vai com força máxima contra Leão

Para se recuperar na competição e dar ânimo à torcida, o São Paulo vai a campo com a base titular praticamente mantida. Em relação ao jogo com o Corinthians, no clássico do último final de semana, a equipe tem apenas um desfalque. O lateral-esquerdo Júnior Tavares, que recebeu o terceiro amarelo em uma polêmica, fica ausente da partida.

Já o goleiro Renan Ribeiro, com tendinite no joelho direito, segue fora e como ausência para alguns duelos. Morato e Wellington Nem, todavia, realizaram cirurgia no joelho direito e não atuam mais em 2017. Jovem Brenner, porém, vai disputar o Mundial Sub-17 pela Seleção Brasileira e está realizando a preparação com o grupo.

Zagueiro de origem, Militão vem se adaptando à lateral-direita tricolor (Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net)

Titular há três confrontos na lateral-direita e invicto, o zagueiro Militão vem se adaptando bem à função e se firmando no setor. Formado nas categorias de base do clube paulista, o defensor exalta a oportunidade cedida pelo técnico Dorival Júnior e espera seguir com confiança para a posição.

"Encarei numa boa, independente da situação na tabela, pois eu estou aqui para tentar ajudar o São Paulo. Na fase boa ou ruim, importante é ter que encarar com responsabilidade a chance de defender a camisa. Trabalho firme para passar confiança ao técnico e meus companheiros também, mas este trabalho conjunto tem me ajudado bastante dentro de campo", declarou o atleta tricolor.

Sem Diego Souza, Luxa muda tática leonina

Com a semana livre para treinar visando no São Paulo, Luxemburgo foi cauteloso e não fez mistério para definir quem vai jogar. Em relação ao time que tropeçou no Vasco na última rodada, apenas Diego Souza vai ser baixa, pois foi expulso. Já o volante Patrick, por outro lado, cumpre suspensão pelo terceiro amarelo.

Em treinamento realizado em Recife, na Ilha do Retiro, o treinador não demorou e confirmou Anselmo na cabeça de área e Mena na armação junto a Wesley, deixando Sander na lateral-esquerda. Na lateral-direita, Raul Prata segue de titular, assim como Ronaldo Alves e Henríquez na zaga.

Rubro-negros encerraram preparação para duelo, em São Paulo, no Nicolau Alayon (Foto: Luciano Vaz/Sport)

No meio-campo, Rithely completa a marcação, enquanto que Rogério e André serão os responsáveis por dar mais gás no ataque. Otimista por mais uma dobradinha com o chileno pelo lado esquerdo rubro-negro, Sander reconhece as dificuldades a serem encontradas contra o clube paulista e exalta a parceria.

"É jogo de seis pontos e a gente precisa a qualquer preço dessa vitória para voltar a pontuar e ir para parte de cima da tabela. Hoje a gente se encontra numa situação complicada e uma vitória vai nos dar gás para o resto do campeonato. A gente sente falta de um canhoto para atuar naquele lado e, quando temos dois, é bom porque a gente se entende com as jogadas e nas conversas em campo. Isso só fortalece o Sport", disse o defensor.