Destaque do São Paulo contra Sport, Sidão celebra triunfo: "O importante é vencer"

Foto: Divulgação / São Paulo FC

Tarde de domingo, primeiro de outubro. As arquibancadas do Morumbi ferviam para mais uma partida da equipe tricolor. O São Paulo recebia o Sport pela 26º rodada do Campeonato Brasileiro.

Cerca de 43 mil torcedores compareceram ao Cicero Pompeu de Toledo para apoiar o time, que não faz uma boa campanha. A vitória diante do rival de Recife era fundamental.

Para a alegria do público presente, os donos da casa venceram por 1 a 0, com gol de Marcos Guilherme. Com isso, a situação caótica do time, que lutava para sair da zona da degola, foi amenizada. O Tricolor alcançou a 14º posição no campeonato. Já o adversário se aproximou dos quatro últimos colocados.

Apesar de o gol sair dos pés de Marcos Guilherme, um dos principais nomes da partida foi do goleiro Sidão, que brilhou e fez belíssimas defesas, já nos acréscimos, evitando assim uma decepção para o público presente.

Após o apito final, Sidão comentou sobre seu momento no jogo. “Foi uma defesa coletiva. Não é justo gritar só meu nome, tem que gritar o nome de todo mundo, o nome do São Paulo. A torcida nos apoiou do início ao fim, jogou junto e todos estão de parabéns. É gratificante ter o trabalho reconhecido, mas a vitória é para todo o grupo”, comentou o atleta.

Apesar da vitória, o arqueiro reconheceu que o time não fez uma excelente atuação. No entanto, dedicou a vitória aos torcedores que mais uma vez lotaram o Morumbi. “A gente não fez uma grande partida. Deixamos a desejar, sem intensidade e jogamos abaixo. Na situação em que a gente se encontra, não adianta jogar bem, tem é que somar os pontos. O importante é vencer e conquistar os três pontos. Esta vitória é para recompensar todo o apoio da torcida. Estamos aliviados”, analisou o camisa 12.

A opinião do goleiro foi compartilhada pelos companheiros de equipe. “Sofremos. Não jogamos um bom jogo, mas valeu pelo resultado. Hoje, o São Paulo conseguiu o resultado. O Sidão e todos os goleiros do time merecem o maior respeito. Parabenizo o Sidão, porque fez uma grande partida”, disse Lucas Pratto.

Petros, que fez uma partida boa, com bastante segurança, destacou um fato importante: com a vitória diante do Sport, o Tricolor chegou ao quarto jogo sem derrota. O meio-campista também elogiou o adversário.

“Quero destacar a partida do Sport também, porque conseguimos vencer um adversário direto, algo que ainda não tínhamos conseguido”, declarou.

Agora, o São Paulo terá alguns dias de trabalho árduo e uma grande preparação para enfrentar Atlético Mineiro, em Belo Horizonte, no próximo dia 11. O longo momento sem jogo é devido a paralisação para as Eliminatórias da Copa do Mundo.