Apesar de derrota, Dorival Júnior destaca atenção do São Paulo: "Não vamos baixar a guarda"

Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net

Nessa quarta (11) o São Paulo enfrentou o Atlético-MG pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017 no Independência. E num jogo em que a equipe passou longe de ter um bom desempenho e sofreu com a pressão constante do time mineiro e acabou perdendo por 1 a 0 com gol de pênalti de Fábio Santos.

Com o revés o São Paulo estaciona nos 31 pontos parando na 14ª colocação e pode cair alguns postos ao longo da rodada, talvez até voltando a zona de rebaixamento. Na próxima rodada o tricolor paulista recebe o Atlético-PR no Pacaembu no sábado (14) às 21h em enfrentamento importante pro time conseguir se distanciar das últimas colocações.

Após a partida, o técnico Dorival Júnior comentou a má exibição da equipe, reconhecendo a falha defensiva no gol do time atleticano e ressaltando que as oscilações ainda são normais na equipe.

“Por incrível que pareça, nós alertávamos sobre os laterais e as movimentações, que resultado na jogada do pênalti. E aconteceu. O Atlético tem jogadores inteligentes, que em um rápido movimento criam uma situação favorável. O Marcos Rocha tem essa técnica de colocar a bola onde quer. É um lateral que se assemelha a um passe, e o Atlético-MG foi feliz”, afirmou o comandante.

“Melhoramos no segundo, propusemos muito mais o jogo, acreditamos mais e adiantamos a marcação. Foi uma outra equipe, mas infelizmente nosso gol não saiu. Mas não vamos abaixar a guarda, não. A equipe é muito boa, a oscilação é natural, e vamos buscar outra nova série de bons resultados”, avaliou o treinador.

“Sempre procuro colocar para os jogadores que temos de nos preocupar com aquilo que fazemos, não com os adversários. Não fico lastimando resultados, nem com aquilo que os outros alcançaram. É com o São Paulo. A gente vinha fazendo pontos, hoje perdeu em um jogo difícil, mas foi um grande jogo. A equipe vem jogando bem e tenho certeza de que sábado faremos um grande jogo”, finalizou.