Jogo São Paulo x Atlético-PR ao vivo online no Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

Boa noite, torcedor que acompanha a VAVEL Brasil! Acompanhe conosco de todos os detalhes do confronto entre São Paulo x Atlético-PR, válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017. Fique ligado!

No primeiro confronto entre as equipes disputado na Série A do Brasileirão, o Atlético-PR levou a melhor e venceu por 1 a 0, em jogo disputado na Arena da Baixada. Relembre como foi.

O jogo será realizado no Estádio Paulo Machado de Carvalho. Por causa de uma série de shows a serem realizados no Morumbi, onde o São Paulo manda seus jogos, o Tricolor vai disputar cinco partidas como mandante no Pacaembu.

Foto: Friedemann Vogel|Getty Images

"Às vezes, o goleiro está acertado ou a gente comete o erro de não ter tranquilidade quando estamos frente ao goleiro. São coisas que não me preocupam porque o importante é criar e criar. Um dia a bola vai entrar, e a equipe vai conseguir a vitória. O que temos que parar é com a sangria de gols. É um pouco mais de atenção. A equipe cria, cria e cria. Acho que é uma das equipes que mais cria, bola na trave, pênaltis falhados e o goleiro adversário sempre é o melhor jogador. Mesmo com a defesa organizada, estamos levando os gols. Está faltando um pouco mais de atenção para evitar os gols, o adversário está levando pontos daqui e criando muitas chances. Jogando bem, logicamente, estaremos mais pertos de ganhar do que de perder", explicou.

Em entrevista coletiva, o comandante do Furacão destacou o poder de criação de seus comandados e acredita que esse fator vai ser superior em relação aos gols sofridos ultimamente. Com isso, existe a crença em um bom resultado conquistado longe de sua torcida.

O técnico Fabiano Soares deve manter a base da equipe que empatou em 2 a 2 com o Atlético-GO no meio da semana, mas será forçado a realizar mudanças. São desfalques o zagueiro Paulo André, que segue em recuperação física, além de Fabrício e Lucho González, suspensos. Sidcley e Matheus Rossetto devem ganhar as vagas e entrarem como titular. Na frente, existe a possibilidade de Lucas Fernandes e Ederson serem testados nos lugares de Felipe Gedoz e Ribamar. Estão pendurados Wanderson, Zé Ivaldo, Bruno Guimarães, Deivid e Nikão.

O Atlético-PR segue em queda livre. Com apenas uma vitória em sete jogos, o time tenta parar com a queda de rendimento e evitar aproximação com as equipes que disputam o rebaixamento na Série A do Brasileiro. Depois de chegar entre os seis primeiros, a equipe rubro-negra ocupa atualmente o décimo lugar, com 35 pontos. Uma vitória é fundamental para se distanciar do próprio São Paulo, primeira equipe na zona da degola, com 31 pontos.

"Tenho um sentimento de gratidão muito grande pelo Atlético-PR. É o clube que abriu as portas para mim e que me preparou. Foi lá que tive minhas primeiras oportunidades e, se não fosse por elas, não estaria aqui no São Paulo hoje. Agora defendo o São Paulo e vou me dedicar 100% para ajudar o time a sair com a vitória. Será mais um jogo importante e precisamos entrar com muito foco para conquistar um bom resultado e melhorar a nossa situação", afirmou.

O atacante Marcos Guilherme concedeu entrevista coletiva e relembrou que o Atlético-PR foi o clube responsável por sua projeção no futebol profissional. Entretanto, o jogador destacou que, apesar do respeito pelo Furacão, vai se esforçar ao máximo em trazer a vitória ao São Paulo.

A quantidade de jogadores pendurados preocupa: Bruno, Hernanes, Jonatan Gomez, Lucas Fernandes, Lucas Pratto, Lugano, Petros, Renan Ribeiro, Rodrigo Caio e Wellington Nem.

Seis jogadores não poderão entrar em campo. Morato e Wellington Nem se recuperam de procedimentos cirúrgicos no joelho direito, Lugano sente desconforto na panturrilha direita, Bruno teve diagnosticada cervicalgia, Brenner disputa o Mundial Sub-17 com a Seleção Brasileira e Gilberto está lesionado com contratura na coxa esquerda.

O técnico Dorival Júnior vai contar com os retornos de Cueva e Arboleda, que disputaram as Eliminatórias Sul-Americanas no começo da semana e devem entrar no lugar de Bruno Silva e Jonatan Gomez, respectivamente. No ataque, Lucas Pratto vai tentar encerrar um jejum de 11 jogos sem balançar as redes.

O São Paulo voltou a ficar na zona de rebaixamento depois de ser derrotado pelo Atlético-MG por 1 a 0 na última rodada. Com isso, espera vencer o jogo deste fim de semana para sair da degola. A equipe soma 31 pontos, na 17ª posição.