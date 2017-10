Lutando contra o rebaixamento, São Paulo recebe embalado Flamengo no Pacaembu

INCIDENCIAS: Partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, a ser disputada entre São Paulo e Flamengo às 17h de domingo (22), no Pacaembu.

Às 17h deste domingo (22), São Paulo e Flamengo travam mais um confronto válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. No Pacaembu, as equipes se reencontram no torneio nacional em momentos completamente opostos - no lado paulista, a luta contra o rebaixamento; no lado carioca, a luta por uma vaga na Libertadores.

Atualmente na 15ª colocação do Brasileiro, o São Paulo acumula 34 pontos na tabela; são apenas dois pontos a mais que a Ponte Preta, primeira equipe no Z-4. Diante de sua torcida e sob os comandos de Dorival Júnior, o Tricolor vai em busca da vitória jogando em casa para afastar de vez o fantasma do rebaixamento.

O Flamengo, por sua vez, ocupa a sexta colocação no torneio nacional, com 46 pontos. Motivado após vencer Chapecoense e Bahia, os comandados de Reinaldo Rueda tentam carimbar sua terceira vitória consecutiva; o principal objetivo do clube é aproximar-se do G-4 e garantir uma vaga direta de acesso à Libertadores, principal torneio da América.

Com novidades na escalação, São Paulo tenta se afastar do Z-4 diante de sua torcida

Apesar de Dorival Júnior ter fechado as portas dos treinos, a expectativa gira em torno de uma novidade no time do São Paulo: no meio-campo, espera-se que Maicosuel assuma a vaga de Lucas Fernandes. O atacante do Tricolor agradou em suas recentes atuações contra Atlético-MG e Fluminense; rápido e imprevisível, o camisa 7 tem sido uma das armas paulistas na criação de jogadas ofensivas.

Maicosuel deve figurar entre os titulares do Tricolor (Foto: Pedro Vilela/Getty Images)

Dorival também terá que lidar com a ausência de seis de seus comandados: Lugano, Bruno, Gilberto, Brenner, Wellington Nem e Morato. Estes dois últimos jogadores passaram por cirurgias e só retornam aos gramados em 2018; os atletas restantes tratam de contusões no departamento médico do clube, à exceção de Brenner, que está com a Seleção Brasileira sub-17 na Copa do Mundo da categoria.

Longe de sua tradicional casa, o Morumbi - o estádio está locado para shows da banda U2 -, o Tricolor conta com a presença da torcida no Pacaembu para enfrentar o Rubro-Negro. Parciais de ingressos vendidos não foram divulgadas pelo clube; no entanto, com a segunda melhor média de público no país em 2017, o São Paulo espera que seu torcedor compareça para incentivar o elenco em mais uma batalha contra o rebaixamento.

Pendurados do São Paulo: Rodrigo Caio, Lucas Fernandes, Jonatan Gómez, Renan Ribeiro, Peres, Hernanes e Lucas Pratto.

Flamengo tenta engatar série de vitórias consecutivas e busca aproximação do G-4

Embalado após superar Chapecoense e Bahia, o Flamengo vem a campo no Pacaembu visando se aproximar do G-4 no Brasileiro - com 46 pontos, o Rubro-Negro ocupa a sexta colocação da tabela do torneio; são quatro pontos a menos que o Santos, 'dono' da última vaga de classificação direta à Libertadores.

Caso vença o São Paulo, o clube carioca irá carimbar sua terceira vitória consecutiva, algo que não acontece há três meses - a última sequência positiva no Flamengo foi contra Santos, São Paulo e Vasco no primeiro turno; à época, a equipe rubro-negra ainda era comandada por Zé Ricardo.

Reinaldo Rueda é o atual treinador do Rubro-Negro (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Ao escalar o elenco carioca, Reinaldo Rueda não poderá contar com Guerrero, que apresentou dores na coxa esquerda. Meia de origem, Lucas Paquetá será o substituto do peruano no ataque; o jovem de 20 anos coleciona boas atuações como centroavante improvisado no esquema do treinador colombiano.

Apesar de ter sentido dores após a vitória sobre o Bahia, Diego já se recuperou e está normalmente à disposição no elenco do Rubro-Negro; Vinicius Jr segue fora e faz trabalho de transição aos gramados após uma entorse.

Pendurados do Flamengo: Willian Arão, Éverton Ribeiro, Márcio Araújo, Berrío, Gabriel, Réver, Mancuello, Rodinei e Cuéllar.