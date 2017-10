Após triunfo sobre Flamengo, Dorival Jr. destaca evolução tricolor: "Resultado positivo"

Foto: Paulo Pinto/saopaulofc.net

Um no cravo, outro na ferradura, essa tem sido a tônica do São Paulo nas últimas semanas e dessa vez foi no cravo, com a equipe batendo o Flamengo pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017, com a equipe vencendo por 2 a 0 com gols de Lucas Pratto e Hernanes no Pacaembu. A equipe agora respira um pouco no campeonato chegando aos 37 pontos e ocupa a 14ª colocação, enquanto o Flamengo para nos 46 no sexto lugar.

Após a partida o técnico Dorival Júnior falou sobre a oscilação da equipe no campeonato, a volta de Jucilei ao time titular e como a equipe suportou a pressão do rival.

"A decepção que fica depois de uma partida como aquela, parece que nos reunimos na porta do vestiário e entramos em campo. Três dias antes havíamos feito uma partida muito boa, e agora voltamos a jogar como equipe altamente qualificada. Às vezes não tem como explicar futebol, ficamos sem palavras, surpresos. Isso acaba desestruturando um trabalho desenvolvido. Vamos morrer sem explicações para uma oscilação tão grande", afirmou sobre a oscilação do time.

"Se não falaram sobre a vitória é importante, isso faz parte de uma preparação diferente em relação às rodadas anteriores. Computo como um resultado positivo, tentando fazer nosso melhor e buscando deslanchar no campeonato. Não vem sendo fácil", complementou sobre as idas e vindas da equipe.

"Isso é o Jucilei, um jogador dinâmico, de forte pegada, tomando conta do meio-campo. Conversei muito com ele nesse período, cobrei a volta dessa intensidade. Ele trabalhou muito forte. Que treinador seria louco de tirar o Jucilei produzindo isso? Ele foi buscar com treinamentos, não falando. A humildade que ele teve foi muito importante".

"(o problema) Era intensidade, a busca pela bola. O Jucilei reconheceu isso e foi muito humilde em todos os momentos, se fazendo presente, querendo melhorar, perguntando o que precisava fazer. Eu joguei nessa posição. Posso não conhecer nada de bola, mas de alguma coisinha eu tenho lembrança. Ele já vinha pedindo espaço há uma ou duas semanas, é questão de timing. Que tenhamos achado novamente um jogador excelente para a posição", complementou sobre Jucilei e sua participação.

"Eu estava tentando tirar a equipe de trás e jogar um pouco no campo do Flamengo, evitando triangulações que eles fazem muito bem. A única que conseguiram no primeiro tempo nos causou um perigo grande, e com dois minutos do segundo tempo sofremos uma bola na trave, então havia algo errado. É querer defender um resultado contra uma equipe que sabe como ninguém jogar com troca de passes e infiltrações na sua área. Pela busca do resultado, é natural que o Flamengo tenha prevalecido", finalizou sobre a postura da equipe defendendo no segundo tempo.