Protagonista de novo, Hernanes exalta vitória do São Paulo: "É assim que devemos jogar"

(Foto: Paulo Pinto/São Paulo FC)

Atuando por mais uma vez sob chuva no Estádio Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu, o São Paulo conquistou mais uma vitória neste Campeonato Brasileiro. Lucas Pratto e Hernanes foram os autores dos gols são-paulinos da vitória por 2 a 0 diante do Flamengo neste domingo (22). Mais de 32 mil torcedores lotaram a "segunda casa" são-paulina.

Além de completar o triunfo, Hernanes foi novamente fundamental no setor de meio-campo do Tricolor. O jogador havia criticado o comportamento da equipe na derrota para Fluminense no Maracanã, mas desta vez, exaltou a atitude de seus companheiros.

“Esse é o futebol que temos que jogar. Mais do que o futebol, foi a atenção que tivemos, a marcação forte. Conseguimos neutralizar o Flamengo no primeiro tempo e tivemos atenção altíssima no segundo para conquistar a vitória. Trabalhamos muito bem. Esse é o espírito, e vamos tentar manter isso nos próximos jogos”, disse o jogador.

Nas últimas 11 partidas como mandante, o São Paulo perdeu apenas uma partida

“É inadmissível jogar como fizemos na rodada passada, então não queremos deixar que este espírito acabe nas próximas partidas. Nossa equipe se cobrou bastante. Lamentamos os jogos passados, mas vamos tentar manter isso para ter uma consistência melhor. Hoje, fomos mais consistentes e soubemos vencer”, concluiu.

O triunfo deste sábado deixou o São Paulo na 14ª colocação do Brasileirão, quatro a frente do Vitória, primeira equipe dentro da zona de rebaixamento. Tendo livre esta próxima semana, o Tricolor volta a campo no próximo sábado (28). Novamente no Estádio do Pacaembu, o São Paulo encara o clássico diante do Santos.