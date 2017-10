Jogo São Paulo x Santos AO VIVO online pelo Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

Google Plus

INCIDENCIAS: PARTIDA A SER DISPUTADA NO ESTÁDIO DO PACAEMBU, EM SÃO PAULO, VÁLIDA PELA 31ª RODADA DO BRASILEIRÃO 2017.

Arbitragem: Anderson Daronco (RS), auxiliado por Rafael da Silva Alves (RS) e Elio Nepomuceno de Andrade Junior (RS)

Provável escalação do Santos: Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota; Renato, Matheus Jesus e Lucas Lima; Bruno Henrique, Copete e Ricardo Oliveira

Provável escalação do São Paulo: Sidão, Éder Militão, Arboleda, Rodrigo Caio e Edimar; Jucilei; Petros, Hernanes, Cueva e Marcos Guilherme; Lucas Pratto

HISTÓRICO DO CONFRONTO: São Paulo e Santos já se enfrentaram 64 vezes na história do Brasileirão. O retrospecto aponta 26 vitórias para o tricolor paulista contra 25 do alvinegro praiano. O Clássico já terminou empatado 13 vezes.

Copete comemora Hat-Trick contra o São Paulo (Foto: Alexandre Schneider/Getty Images)

No primeiro turno do campeonato, o Santos venceu o São Paulo jogando na Vila Belmiro, pelo placar de 3 a 2. Os gols do jogo foram marcados por Arboleda e Shaylon para o tricolor paulista, e Copete (três vezes) para o Peixe.

Santos está na terceira posição do Campeonato Brasileiro com 53 pontos somados. A equipe disputou 30 jogos, com quatorze vitórias, onze empates e cinco derrotas.

Em entrevista após a partida, o lateral Zeca comentou o momento vivido no clube: "Nosso time está treinando bem. Empatamos alguns jogos. Acho que a torcida merece coisa melhor. É a hora de dar a cara. Tem de ter personalidade. Amo o Santos e vou lutar por ele", completou.

Ricardo Oliveira, o artilheiro da Baixada (Foto: Alexandre Schneider/Getty Images)

Assim como o time mandante, o Santos também saiu com a vitória na última rodada. O alvinegro praiano venceu o jogo contra o Atlético-GO pelo placar de 1 a 0. O único gol da partida foi marcado por Ricardo Oliveira.

São Paulo está na 14ª colocação do campeonato com 37 pontos, foram 30 jogos com dez vitórias, sete empates e treze derrotas.

Hernanes, comemorando um dos gols sobre o Flamengo (Foto: Alexandre Schneider/Getty Images)

São Paulo vêm de vitória no Campeonato Brasileiro. O time comandado pelo técnico Dorival Junior venceu o Flamengo por 2 a 0, jogando no Pacaembu. Os gols da partida foram marcados por Lucas Pratto e Hernanes.

