Após vencer clássico, Dorival pede atenção aos atletas do São Paulo: "Campeonato não acaba aqui"

Foto: Paulo Pinto - São Paulo FC

Tarde de sábado (28), estádio do Pacaembu, arquibancadas lotadas para ver o clássico diante de São Paulo x Santos, o San-São.

De um lado os santistas, dessa vez visitantes, necessitando uma vitória pra encostar no líder Corinthians. Do outro lado, o Tricolor Paulista, precisando do triunfo pra dar mais uma respirada na tabela do Brasileirão e afastar o fantasma do rebaixamento.

Os donos da casa, possuíam como comandante, um velho conhecido do time da baixada. Dorival Júnior, o técnico que esteve a frente do Peixe entre 2015 e início de 2017.

O time da capital, levou a melhor na partida e bateu o rival por 2 a 1, gols de Marcos Guilherme e Cueva. O gol do adversário saiu dos pés de Alisson. Após o apito final, Dorival mostrou felicidade pela vitória, porém, não tranquilidade

“O campeonato não acaba aqui. Para nós, ele necessariamente terá uma sequência até a última partida. Não podemos nos dar ao luxo de relaxarmos em virtude do nosso passivo, que ainda é alto” comentou o técnico.

O técnico também analisou a postura do Tricolor no clássico e ficou contente com o que viu

“O São Paulo foi muito forte na sua marcação, no seu posicionamento porque não abrimos mão do ataque, pela agressividade que tivemos no combate nos setores em que o Santos iniciava as jogadas. É só olharmos as penetrações do Santos, nenhuma. E é uma equipe especialista em triangulações, um histórico que tivemos lá por dois anos e ficou. É basicamente a mesma equipe que vinha atuando comigo” Analisou Júnior.

Antes do início do clássico, torcedores São Paulinos fizeram uma festa na porta do CT, para motivar os jogadores a partida. A festa contou com bandeiras, rojões, sinalizadores e muita animação dos presentes. Dorival também comentou sobre isso e parabenizou os torcedores

“Eu queria que a gente falasse disso, porque as coisas ruins são mostradas exaustivamente. Hoje, o que a gente viu na saída do CT nos impressionou. É na contramão na história de tudo o que a gente tem visto por aí em aeroportos, CTs, com agressão e cobranças. Os são-paulinos têm feito outro papel. Respiramos melhor durante a semana agora, mas no final dela já tem outro confronto" comentou.

Para finalizar, Dorival comentou sobre o carinho que recebeu dos jogadores do Peixe. Atletas que eram treinados por ele até o início do ano e que mantiveram o respeito e amizade pelo mesmo até os dias de hoje.

“Eu esperava por uma troca, que seria até normal. Mas a forma que foi me pegou de surpresa, me emocionou muito. É um reconhecimento de que os dois anos valeram a pena e foram fundamentais nas carreiras. Na minha e nas deles. Essa demonstração de carinho vai ficar marcada para o resto da vida” e completou:

“Eu vou te dizer que é melhor do que muita conquista, muita taça. É melhor do que muita coisa que não teve esse impacto que é ver os jogadores do Santos terem essa atitude. Tudo o que tivemos foi uma convivência maravilhosa, de respeito, trocas e conquistas importantes", finalizou.

A equipe Tricolor seguirá na preparação, agora enfrentará o Atlético Goianiense no estádio Serra Dourada, no próximo sábado.