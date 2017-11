Jogo Atlético-GO x São Paulo AO VIVO online no Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELA 33ª RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO. DISPUTADA NO ESTÁDIO SERRA DOURADA EM GOIANA

Fique ligado! O duelo entre Atlético-GO x São Paulo ao vivo acontece nesta Domingo às 19h00 (de Brasília). A VAVEL Brasil transmite o jogo em tempo real.

No primeiro turno no estádio do Morumbi as duas equipes empataram por 2 a 2. Foi a estreia do técnico Dorival Junior no comando da equipe do tricolor

Divulgação: Twitter Oficial do São Paulo Futebol Clube

Leia mais: São Paulo visita desesperado Atlético-GO na mira de inédita sequência positiva

Jogando como visitante tricolor tem a 19º campanha, foram 15 jogos, duas vitórias, dois empates e onze derrotas

Desfalque do tricolor Paulista: Éder Militão, Morato, Wellington Nem e Bruno (Machucados)

Provável São Paulo (4-4-2): Sidão; Edimar, Rodrigo Caio, Aborleda e Araruna; Jucilei, Petros, Hernanes e Cueva; Marcos Guilherme e Pratto.

Leia mais: Após vencer clássico, Dorival pede atenção aos atletas do São Paulo: "Campeonato não acaba aqui"

Na último rodada com gols de Marcos Guilherme e Cueva equipe bateu o Santos por 2 a 1 com mais de 40 mil torcedores no estádio do Pacaembu

Tricolor Paulista vive seu melhor momento no campeonato. Equipe conseguiu duas vitórias seguidas contra Flamengo e Santos. Com os resultados São Paulo está cada vez mais longe da zona de rebaixamento

Desfalque do Dragão: Bruno Pacheco, Jonathan e Ronaldo (Machucado); Jorginho (Suspenso)

Provável Atlético-GO (4-4-2): Marcos; Marcão Silva, Gilvan, William Alves e Breno Lopes; André Castro, Paulinho, Andrigo, Igor e Luiz Fernando; Walter.

Jogando em casa Atlético-GO tem 16 jogos; foram quatro vitórias, três empates e nove derrotas. Hoje diretoria decidiu mandar o jogo no Serra dourada

Leia mais: Tréllez perde pênalti, Vitória e Atlético-GO empatam e seguem na zona da degola

Na último rodada jogando em salvador, equipe empatou por 1 a 1 contra o Vitória. Apesar do resultado ruim atleta comemoram o empate fora de casa

Dragão está na última colocação, não ganha a seis partida. Clube está a oito ponto do primeiro time fora da zona de rebaixamento, só um milagre salva o Atlético-GO do rebaixamento

Boa Tarde galera que esta ligada na Vavel Brasil, daqui a pouco vamos acompanhar a partida entre Atlético-GO x São Paulo ao vivo pela 32° rodada do campeonato Brasileiro. Jogo acontece neste sabado (04) as 19h00 (de Brasília) no estadio Serra Dourada em Goiana