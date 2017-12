Único 100%, São Paulo encara Huracán na semifinal da Copa RS Sub-20

Último campeonato de maior expressão no cenário das categorias de base, a Copa RS sub 20, oficialmente chamada de Copa Internacional Ipiranga Sub-20 de 2017 chega a sua fase derradeira, apenas quatro das 20 equipes que iniciaram a competição seguem vivas; Palmeiras, Internacional, Huracán-ARG e São Paulo. Destaque para o confronto Brasil e Argentina entre São Paulo e Huracán.

Único 100% de aproveitamento vivo na competição, o São Paulo chega a semi final com certo favoritismo, a garotada paulista não tomou conhecimento do Bahia nas quartas de finais e goleou a partida por 3 a 0. O tricolor paulista conquistou as duas últimas edições da copinha e vem forte para conquistar mais uma, para isso o técnico André Jardine deverá repetir a equipe que eliminou o Tricolor Baiano, entrando em campo com Júnior; Tuta, Walce, Rodrigo e Liziero; Cássio, Luan, Gabriel Sara, Igor Gomes, Bissoli e Caíque.

O Huracán é a equipe sobrevivente de fora do país (Lanús - ARG, Argentino Jr. - ARG, Defensor - URU, Nacional - URU e Toluca - MEX foram as demais agremiações de fora do país a integrar a Copa) que chegou na semi final da Copa RS, nas quartas de finais o Furacão, como é conhecido na argentina, não tomou conhecimento do Nacional-URU e goleou a partida por 4 a 0. Contra o São Paulo a equipe deverá ser a mesma da última partida, entrando em campo com Damiani, Urquiza, Zelaya, Pérez, Ibáñez, Romano, Juárez, J. Romero, Ramírez, Sarrafiore e Cordero.

A partida esta marcada para esta sexta-feira (15) ás 19:15h no Complexo Esportivo da PUC em Porto Alegre.