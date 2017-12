Copinha VAVEL: relembre o último título do São Paulo na Copa SP de Juniores

Foto: Arquivo / São Paulo FC

Em 2018 completa 8 anos do último título do São Paulo na Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. O título veio no ano de 2010, em uma equipe que tiveram vários destaques, que posteriormente foram chamados para integrar a equipe profissional, e alguns até tiveram propostas para jogar em times internacionais.

Alguns dos nomes que chamaram a atenção nessa equipe, foram Rodrigo Caio, que ainda joga no Tricolor Paulista, Lucas Moura, que na época era conhecido como “Marcelinho”, hoje defende a camisa do Paris de Saint German da França, Casemiro, que hoje é uma das peças fundamentais de Zidane no Real Madrid, Willian Arão que hoje veste as cores do Flamengo e Bruno Uvini que chegou a jogar por Napoli, Tottenham e Santos, e hoje defende o Al-Nassr da Arábia Saudita.

O caminho até o título

No ano de 2010, participaram da competição 92 equipes, sendo 91 brasileiras e 1 da Arábia Saudita que foi convidada para integrar os times competidores.

Na primeira fase do torneio, o São Paulo fez parte do grupo H, junto com CSA, Avaí e Operário-MS. A equipe Paulista terminou a fase de grupos em primeiro lugar, com 9 pontos, 3 vitórias em 3 jogos e 15 gols marcados.

Já classificado, na segunda etapa, o Tricolor enfrentou o Vitória e venceu por 4 a 0 e conseguiu a classificação para as oitavas do torneio.

Nas oitavas bateu o Guarani por 5 a 1, se classificou para as quartas onde enfrentou o Cruzeiro, e mais uma vitória, dessa vez por 2 a 1. Na semifinal ganhou do Juventude por 2 a 0 e finalmente chegou a grande final.

O adversário do jogo derradeiro, foi o rival Santos, que vinha confiante, pois na semifinal havia ganho de outro rival, o Palmeiras.

No dia da grande decisão, o jogo terminou empatado em 1 a 1 no tempo normal, e na decisão por pênaltis, deu Tricolor. O Peixe perdeu por 3 a 0 nas cobranças de penalidade. Grande destaque para o goleiro Richard que fez 3 defesas fundamentais para o título.

A grande final

Era 25 de janeiro de 2010, além da final da Copa São Paulo, a equipe Tricolor celebrava também o seu aniversário, eram 80 anos de histórias e glórias. Ganhar um título nesse dia só deixaria o dia que já era de festa, ainda mais feliz.

O Pacaembu estava lotado para conhecer o grande campeão. O Santos saiu na frente após bobeira da zaga tricolor, Renan Mota deixou o dele aos 18 minutos do primeiro tempo.

Quando tudo já parecia estar definido, Ronieli deixou um golaço nas redes do Pacaembu. Um dos gols mais bonitos do torneio. Faltando cinco minutos para o fim do tempo normal, o Tricolor empatava.

A partida então foi para as penalidades máximas, porém ao apito final, o técnico do Peixe irritado com a arbitragem invadiu o campo, foi para cima do juiz e teve que ser contido por policiais que faziam a segurança. O comandante então foi expulso de campo.

Os ânimos estavam todos a flor da pele e talvez pelo nervosismo, os santistas perderam 3 cobranças. Mérito para o goleiro Richard do São Paulo, que fez 3 belíssimas defesas.

Com a vitória, o São Paulo conquistou seu terceiro título da Copinha, sendo eles 1993, 2000 e por fim 2010.