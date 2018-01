São Paulo x Chapecoense AO VIVO online pela Copa São Paulo de Futebol Júnior

"É a quarta participação nossa na Copinha, aprendemos a disputar essa competição e, após uma grande campanha em 2017, chegamos novamente na segunda fase", disse o diretor.

O diretor de base da equipe catarinense, Cezar Dal Piva, demonstrou otimismo, afirmando que a Chape aprendeu a disputar a Copinha.

Por outro lado, o Verdão do Oeste se complicou e pouco não obteve a classificação, garantindo a vaga apenas na última rodada. Iniciou a competição perdendo para a Ponte Preta por 1 a 0, depois empatou com o Araxá em 1 a 1, e se recuperou batendo o Francana por 2 a 1, ficando em segundo lugar no grupo.

O Tricolor do Morumbi chega com moral para o jogo. Vindo de 100% de aproveitamento da fase grupos, os garotos de Cotia não tiveram dificuldades e conquistaram o primeiro lugar. A equipe vem de vitórias por 6 a 2 contra o Cruzeiro/DF, 3 a 1 no Sergipe e 4 a 0 em cima do Botafogo/SP.

"Era uma situação extremamente especial, diferente, todos estavam comovidos. A Chape, num momento maravilhoso, de superação, fazendo um jogo de muita raça e dedicação. Esse ano é um jogo normal. Continua aberto, a Chape tem uma grande equipe, um grande trabalho na base. Vai ser um grande jogo", disse Jardine.

Sobre o reencontro, o técnico do São Paulo na Copinha, André Jardine, comentou sobre as diferenças entre a partida do ano passado e a atual, além do desafio que a Chape apresenta.

São Paulo e Chapecoense voltam a se enfrentar pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, um ano depois do duelo que foi decidido nos pênaltis e levou a eliminação precoce do time paulista, colocando os catarinenses na terceira fase do torneio.