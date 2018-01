Botafogo-SP x São Paulo - Copa SP de Futebol Júnior 2018 - Ao Vivo

Google Plus

Neste sábado (13), o São Paulo encara o Botafogo-SP pela 3ª fase da Copa São Paulo de Futebol Junior. A bola rola ás 21h, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.

Na fase anterior, o Tricolor Paulista passou pela Chapecoense por 2 a 0, em Ribeirão Preto, enquanto o Pantera passou pela Ponte Preta por 1 a 0, em jogo disputado em Franca.

Agora o confronto vale um lugar nas oitavas de final da Copinha e coloca frente a frente os dois classificados do grupo 10.

A equipe da capital paulista terminou na liderança com 9 pontos, enquanto o time de Ribeirão Preto ficou em 2º com 6 pontos.

No jogo entre as equipes, melhor para o São Paulo, que goleou por 4 a 0 sem grandes dificuldades. Mas o momento agora é outro e é partida que vale vaga na próxima fase.

Com dois golaços de Toró, o São Paulo garantiu a classificação para a terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta quinta-feira ao se "vingar" da Chapecoense, para quem havia sido eliminado no ano passado, justamente na segunda fase, com a vitória por 2 a 0.

A partida ainda ficou paralisada por quase 20 minutos devido a uma queda de energia no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).

Com a vitória, o São Paulo vai reencontrar o Botafogo-SP, que eliminou a Ponte Preta com um triunfo por 1 a 0, em Franca (SP), na terceira fase. Os dois times estavam no mesmo grupo na etapa inicial da competição e o time da capital paulista goleou por 4 a 0