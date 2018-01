São Paulo vence Internacional nos pênaltis e fará final da Copinha diante do Flamengo

(Foto: Afonso Pastore / Reprodução / saopaulofc.net)

Após ter sido interrompida na noite da última segunda-feira (22) por conta da chuva que atingiu Barueri, a partida entre São Paulo e Internacional foi retomada na tarde desta terça-feira (23). O jogo foi interrompido aos 17 minutos da segunda etapa e o placar estava empatado em 1 a 1. Sem alterações no marcador, a partida foi para os pênaltis e o São Paulo saiu classificado.

O Internacional iniciou o restante da partida tentando marcar o gol da virada. Richard, Netto e Brenner tentaram construir jogadas, mas foram parados com faltas. Foram quatro infrações em seis minutos. O São Paulo chegou ao ataque aos 24 minutos após cobrança de falta. Luan recebeu passe de Fabinho e foi derrubado. Na cobrança, Igor mandou na segunda trava, mas ninguém conseguiu finalizar.

Após receber passe nas costas da zaga, Richard ficou em condições de finalizar, mas acabou batendo fraco e o lance não levou perigo. Susto mesmo o Internacional levou aos 30 minutos. Liziero cruzou a bola e o goleiro Carlos Miguel defendeu para frente, no rebote Igor bateu em direção ao gol, mas a bola bateu na zaga e saiu.

O Inter se salvou novamente aos 36 minutos. Após cobrança de falta de Igor Gomes, a bola desviou na barreira e parou em cima da rede, Carlos Miguel já estava fora da jogada. Antes de a partida ir para os pênaltis, o Inter chegou ao ataque com perigo novamente. Richard recebeu ótimo cruzamento de Brenner e tentou de voleio, mas a bola foi para fora.

Com o placar empatado, a decisão foi para a disputa de pênaltis. Nas quatro primeiras cobranças, foram quatro acertos. Richard e Weverton marcaram para o Internacional. Rodrigo e Igor marcaram para o São Paulo. O goleiro Júnior pegou a terceira cobrança do time gaúcho, batida por Bruno Fuchs. O Tricolor passou a frente na cobrança seguinte, de Oliveira. Luiz Felipe, Inter, Tuta, São Paulo e Victor, Inter converteram na sequência. Carlos Miguel defendeu a cobrança de Liziero. O goleiro do Inter já havia pegado uma cobrança do jogador durante o primeiro tempo de jogo.

Brenner marcou o último gol do Inter e viu Leandro Córdova errar a sua cobrança. Walce e Toró definiram a classificação do São Paulo. A classificação coloca o Tricolor Paulista na Final da Copinha diante do Flamengo, que eliminou a Portuguesa. A grande final da competição será disputada às 10h da próxima quinta feira (25), no estádio do Pacaembú, em São Paulo.